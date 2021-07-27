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洛市要求市府員工接種或每周檢測

洛杉磯訊
洛杉磯市市長賈西提。（市府官網）
洛杉磯市市長賈西提。（市府官網）

由於疫情反撲，洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez）7月27日周二宣布，所有市府職員須向相關部門出示疫苗接種證明，或是提供每周新冠檢測陰性的報告。

這項宣布是在洛市議員雷利-托馬斯（Mark Ridley-Thomas）周一宣布將於28日周三提出動議，要求所有市府職員須完全接種新冠疫苗之後做出的。

26日，加州官員宣布要求所有州府職員與在醫療護理設施工作的人員，須出示接種疫苗證明，如果未能提出或拒絕，則須每周做一次病毒檢測報告。

賈西提指出，第四波疫情來了，洛杉磯人的選擇不可能更清楚了，要麼接種疫苗，要麼感染新冠病毒。目前的這項緊急需求意味著如果你是市府僱員，現在將要求你證明你接種了疫苗，否則就每週進行一次新冠測試。

雷利-托馬斯之前也說，接種疫苗是走出疫情的唯一途徑，在避免傳播，及一旦意外感染避免病情嚴重，及死亡方面都起到有效作用。如果希望經濟全面復甦，孩童上學不戴口罩、社區弱勢群體不染疫，這項動議是向正確方向邁出的重要一步。

隨著目前新冠肺炎Delta變種病毒導致洛杉磯縣感染者及入院患者逐漸增多，雷利-托馬斯表示，現在有必要進一步升級針對COVID-19預防措施。

另一方面，擁有自己公衛局的長堤市市長加西亞（ Robert Garcia）週二下午宣布，該市將遵循加州的模式，要求其員工要麼展示疫苗接種證明或每週做新冠檢測並呈陰性。

 截至27日，洛縣公衛局的統計顯示，新增新冠肺炎感染者2067例，死亡15例，入院感染患者增至891例。

洛市市議員雷利-托馬斯。（檔案圖）
洛市市議員雷利-托馬斯。（檔案圖）

疫苗 檢測 疫情

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