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BioNTech：輝瑞疫苗免疫力可避免重症 毋需第3針

南加橙縣新冠肺炎感染日增 專家鼓勵民眾接種疫苗

橙縣訊
橙縣呼籲民眾繼續接種疫苗。（本報檔案照）
橙縣呼籲民眾繼續接種疫苗。（本報檔案照）

橙縣醫學專家表示，由於疫苗接種率停滯不前、極具強感染力的Delta變種病毒，以及全加州範圍重新開放等，南加橙縣及周邊地區近期新冠肺炎病毒感染數持續增加。雖然增幅不比2020年夏季或冬季一波疫情嚴重，但在過去一個月中，每天病毒感染數及檢測陽性比例穩步上升。專家提醒，為了防止2021年冬季疫情再次升溫，公衛官員應在鼓勵民眾接種疫苗方面做更多工作。

目前，橙縣自疫情發生以來，總計新冠肺炎感染者超過26萬例。縣政委員Lisa Bartlett表示，全縣病毒檢測陽性比率較高，與感染者增加關係密切，原因是部分居民沒有完全接種疫苗。縣府正密切關注疫情態勢。

據統計，目前橙縣居民有187萬多人完全接種疫苗，其中完全接種輝瑞及莫德納疫苗的居民超過175萬人，只接種一劑嬌生疫苗的民眾有12萬2000餘人。全縣至少接種一劑輝瑞或莫德納疫苗的居民有21萬4000多人。縣政委員會副主席Doug Chaffee認為，橙縣接種疫苗情況比其它縣區要好一些。據悉，州府已撥款橙縣，幫助當地非營利機構、社區組織繼續為民眾接種疫苗。

據橙縣衛生局官員表示，目前在當地導致感染病例遞增的是Delta、Alpha以及Gamma等變種病毒。其中變種病毒Delta和Alpha更具傳染力。專家表示，接種疫苗可對變種病毒感染提供有效保護力，並可預防重症及死亡。

疫苗 橙縣 變種病毒

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