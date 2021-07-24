男子嘲笑接種疫苗 半月後死於新冠

Stephen Harmon發出住院時的照片。（Stephen Harmon推特）

南加州一名男子本周死於新冠肺炎，他生前對新冠疫苗 不以為然，曾在社交媒體上嘲笑政府推展的疫苗接種工作。

根據KCBS-TV，Stephen Harmon21日死於洛杉磯 以東一小時車程的科洛那（Corona）醫療中心，享年34歲。Stephen Harmon曾在社交媒體上發住院照片，配文稱他有肺炎，血氧濃度過低，將被插管治療。他21日發文，「不知道我會何時醒來，請為我祈禱。」

Stephen Harmon在死前三天發表推文，「如果你不相信上天可以救我於這愚蠢的呼吸機，請不要踏進我ICU的門，恐懼和沒信念是不允許的！」

他住院前曾在社交媒體上嘲諷新冠疫苗。他上個月發文，「我有99個問題，但疫苗絕不是其一。」（原文：I got 99 problems but a vax ain't one）（出自Jay Z 的歌曲99 problems歌詞）

7月8日他還發文嘲笑拜登 政府的上門推展疫苗工作。並加上「繼續吧呆子」的標籤。

洛杉磯西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療中心治療新冠病人的醫師Oren Friedman表示，Stephen Harmon的死「是無法置信的令人喪氣。」他表示新冠住院病人增長了十倍。他說，幾乎每個進醫院的病人都沒打過疫苗。