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坦承泰國疫苗代工量能低下 AZ：考慮進口給東南亞各國

編譯黃淑玲／綜合外電
泰國曼谷一處新冠疫苗接種站，醫護人員正在準備AZ疫苗注射針劑。 美聯社
泰國曼谷一處新冠疫苗接種站，醫護人員正在準備AZ疫苗注射針劑。 美聯社

阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）泰國子公司總經理提格（James Teague）今（24）日表示，AZ藥廠已經在全球供應鏈中20多座疫苗廠之間全力蒐羅貨源，希望能夠提升對泰國和其他東南亞國家的供給。在這之前，有關泰國AZ代工廠產能嚴重落後的質疑不斷。

提格說：「我們希望在未來數個月進口更多劑量。」先前AZ藥廠表示，供應泰國和其他東南亞國家的AZ疫苗，將會來自他們在泰國的代工夥伴暹羅生物科技（Siam Bioscience）製藥廠。

外媒報導，暹羅生技是AZ在東南亞地區唯一代工廠；暹羅生技的老闆是泰國國王，而且是第一次生產疫苗。

彭博資訊指出，如果生產線一直順利產出不中斷的話，泰國一個月應該要由暹羅生技供應500萬到600萬劑。提格解釋，「一條新的供應鏈在初期階段，每一個批次所能產出的合格疫苗數量，從來無法打包票。」

泰國代工AZ的產能落後，影響到台灣、馬來西亞和菲律賓的疫苗到貨數量。

泰國政府日前表示，正考慮對在其境內產製的AZ疫苗設下出口限制，以便支應國內需求。這更加深AZ藥廠的壓力，一旦真的實施，勢必衝擊東南亞鄰國的供給，而這些國家目前也同樣在對抗更嚴重的新冠危機。

暹羅生技對生產量能不足與交貨時間表的報導，都不置評。

提格說，AZ藥廠目前為止已經進口900萬劑疫苗到泰國，下周會再運送230萬劑。

泰國政府的資料顯示，泰國目前新冠疫苗完整接種率只有5.56%，至少接種一劑的疫苗覆蓋率則為18.62%。泰國總人口為6,600多萬人。

泰國 疫苗 東南亞

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