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疫情重起 洛杉磯部分餐廳二度關門

記者張宏／綜合報導
西好萊塢的Bottega Louie餐廳最近也暫停營業。（餐廳ins）
西好萊塢的Bottega Louie餐廳最近也暫停營業。（餐廳ins）

隨著洛杉磯縣近期新冠病毒病例激增，一些餐館重啟後又暫時關門，以保護員工和顧客。位於Fairfax區的Village Idiot最近又將關閉數日，原因是一名完全接種疫苗的工作人員的新冠檢測呈陽性。

這家餐廳19日在Instagram上發帖說，「對於給您帶來的不便，我們深表歉意，但不幸的是，我們一名完全接種疫苗的工作人員檢測呈陽性。我們將在接下來的幾天內關閉，直到所有的員工都接受測試為止。」

西好萊塢的Bottega Louie餐廳最近也暫停營業。該餐廳在Instagram帖子中說：出於對客人和員工的健康和安全的高度警惕，由於新冠病例增加，我們決定關閉 Bottega Louie的西好萊塢店數日。

洛縣每日新冠新增病例數創下自2月中旬以來的最高記錄。縣衛生局22日報告了2767例新增病例。這在短短一周內增長了 80%，這是一個月前數字的 20 倍。

如果該州仍在使用顏色分級系統，洛縣將退回到最嚴格的紫色層級，導致一些企業關閉，而其他企業的產能嚴重受限。因此，洛縣衛生局繼續敦促尚未接種疫苗的人們接種疫苗。洛縣最近恢復了一項室內戴口罩規定，要求每個人在室內公共場所都戴口罩，無論其疫苗接種情況如何。

一些洛杉磯酒吧也要求客人在進門時提供疫苗接種證明。華人李女士的女兒最近因為要去參加西邊一家酒吧的派對，就被通知要提供最新的新冠檢測證明，她就不得不發朋友圈尋求幫助，介紹能夠馬上出結果的檢測地點。

洛縣衛生局官員將最近的激增歸因於傳染性更強的 Delta 變體的存在，及疫苗接種狀態未知的未戴口罩個體的混合因素。

疫苗 洛縣 檢測

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