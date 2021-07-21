疫情反覆 洛杉磯市有餐廳因此暫時關門

已有個別餐廳開始因為再一波的新冠疫情而不得不關門。（取自Village Idiot的Instagram）

新冠病例和住院人數再次激增，又一次對洛杉磯地區的餐館造成損失。已有個別餐廳開始因為再一波的新冠疫情不得不關門。

原本近來南加地區的餐館已經在努力增加人手，以滿足對堂食的高需求，但現在也受到新感染增加所帶來的一些不成比例的沉重打擊，尤其是在未接種疫苗 的人群中。

本周，位於西好萊塢 的Bottega Louie餐廳，和Melrose地區的Village Idiot LA餐廳雙雙在Instagram上宣布，因新冠疫情而暫時關閉。

Village Idiot LA餐廳公告說，由於一名已經完全接種疫苗的工作人員，仍檢出病毒呈陽性結果，因此餐廳將關閉幾天。

「對於給您帶來不便，我們深表歉意，但不幸的是，我們的一名完全接種疫苗的工作人員發生了新冠的突破性病例。我們將在接下來的幾天內關閉，直到所有員工都接受測試為止」，這家餐廳在Instagram帖子中說，「一旦我們確信可以安全地恢復為您服務，我們的大門就會重新打開」。

而西好萊塢的Bottega Louie餐館則表示，他們將「非常謹慎」地關閉，「……由於新冠病例增加，我們決定關閉Bottega Louie西好萊塢店幾天」，該餐廳在 Instagram上說。

這兩家餐廳均未透露何時重新營業。在之前的病毒激增期間，全州都強制要求戴口罩 ，餐館要麼須在戶外提供用餐，要麼限制容量。但6月15日，全州範圍內取消了所有新冠病毒安全限制和口罩規定。自那時以來，新感染、住院和死亡人數出現令人不安的上升，而且在這一激增的受害者中，99%以上是未接種疫苗的人。為此，洛杉磯縣重新實施了室內戴口罩規定，其他幾個縣的公共衛生部門則強烈建議人們在室內或擁擠的室外場所戴口罩。