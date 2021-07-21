南加聖地牙哥縣完全接種疫苗達68.4%

聖地牙哥縣繼續施打疫苗。（檔案圖）

目前新冠肺炎 變種病毒Delta快速傳播，聖地牙哥 縣也正加緊疫苗 施打。目前該縣至少接種一劑疫苗的民眾比例占有資格施打群體的79.5%，完全接種疫苗者達68.4%。

據悉，聖地牙哥縣有資格接種疫苗者的人數是280萬2500餘人，目前已有222萬7600多人至少接種一劑疫苗，比例是79.5%，完全接種疫苗者有191萬8100多人，比例是68.4%。自接種疫苗以來，該縣共接受疫苗437萬6600多劑，已經撥付施打有414萬9100多劑。

目前聖地牙哥縣總計感染新冠肺炎28萬5268例，死亡總計3700餘例，總計入院感染病患1萬5623例，總計重病患者1710例。

據縣公衛局統計，該縣接種疫苗者較多的族裔包括白人占39.5%，西裔占28.6%，亞裔占12.6%，非裔僅占2.8%。從接種總體看，女性仍多於男性，女性53.1%，男性46.4%。

從接種者年齡層看，30至39歲占15.7%，50至59歲15.9%，60至69歲15.1%，40至49歲15%。目前12至19歲僅占8.9%。

目前，聖地牙哥縣也面臨新冠肺炎Delta變種病毒快速傳播挑戰，自上周四開始，日增新感染病例達三位數，衛生官員已在關注這一趨勢，並鼓勵社區居民繼續施打疫苗，該縣目標是符合資格接種群體施打比例在91%左右。