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洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效

記者張宏／綜合報導
室內場所戴口罩和不戴口罩的群體，是否接種疫苗的狀況未明，因此洛縣政府頒布新的口罩禁令。（記者張宏／攝影）
室內場所戴口罩和不戴口罩的群體，是否接種疫苗的狀況未明，因此洛縣政府頒布新的口罩禁令。（記者張宏／攝影）

新的口罩禁令是否能抑制病毒傳播？截至18日，洛杉磯縣已連續十天每日新增確診病例過千人，當地病例率和住院率飆升。反對者認為，比起口罩禁令，更實際的是讓更多人打疫苗

洛縣衛生局數字，自疫情以來，洛縣確診病例總數達126萬7860例和2萬4583人死亡，這個數字還在不斷增加。18日的數字顯示，洛縣因新冠住院人數從周六的507人增加到528人，而重症監護患者的人數從103人增加到112人。

洛縣衛生局官員將最近數字激增歸因於傳染性更強的 Delta 變體，及疫苗接種狀態未知的不戴口罩群體。因此洛縣府頒布新口罩禁令，並在17日晚11點59分生效，要求每個人在室內公共場所都戴口罩，無論疫苗接種情況如何。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，那些疫苗接種狀態未知的未戴口罩人群在增加，洛縣還有數百萬人仍未接種疫苗，及高度傳播的 Delta 變體傳播也在增加， 目前洛縣所經歷的新冠病毒傳播水平，正在導致嚴重疾病和住院治療的人數顯著增加，並要求政府立即採取行動，以防止重啟受到影響。

她說，雖然疫苗接種是迄今為止最強大的工具，但離群體免疫還差得遠。雖然政府繼續努力增加疫苗接種覆蓋率，並建立對疫苗的信心，但最簡單和最有效的公共衛生措施，是要求每個人在所有室內公共場所和企業都戴口罩。對那些已經接種疫苗的人，被要求繼續在許多室內公共場所戴口罩，包括所有公共場所、醫療保健機構、學校和日托機構。這樣做是因為認識到疫苗雖然有效，但並不完美，民眾繼續有義務盡可能降低風險。

但並非每個人都同意新的口罩禁令，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）上週五表示，他的副手們不會積極執行戴口罩的規定，因為要求接種疫苗的人戴口罩是沒有科學依據的行為，且與CDC指導方針相矛盾。

洛縣縣政委員巴格 (Kathryn Barger) 是五名縣政委員中唯一的共和黨人，她也批評這項禁令違反聯邦和加州的口罩規定。 她說，戴口罩的禁令無助於該縣「強調疫苗的功效，並促使未接種疫苗的居民接種疫苗」的努力。

疫苗 口罩 洛縣

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