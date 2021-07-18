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因疫情升溫 南加內陸兩縣疫苗施打成緊迫目標

記者啟鉻／綜合報導
內陸河濱、聖伯納汀諾兩縣持續推動施打疫苗非常緊迫。（聖安東尼奧醫院臉書）
內陸河濱、聖伯納汀諾兩縣持續推動施打疫苗非常緊迫。（聖安東尼奧醫院臉書）

南加內陸的河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）近期新冠肺炎感染者及入院病患數量激增。兩縣縣府官員表示，會繼續推進社區民眾接種疫苗，避免變種病毒Delta導致感染者繼續增加。

聖伯納汀諾縣符合資格接種疫苗者是12歲以上居民，目前共有逾96萬6000人接種疫苗，其中部分接種12萬5000餘人，完整接種超過84萬1000人。已接種疫苗者佔符合資格群體的53.5%，其中部分接種疫苗者佔6.9%，完全接種者佔46.6%。

據縣府資訊，2021年1月3日時完全接種疫苗者為零，經過兩個多月後，完整接種疫苗比例近10%。在今年3月初至5月初，接種人數出現高峰。

河濱縣目前也將12歲以上居民作為接種疫苗符合資格群體。據統計，至今部分或完全接種疫苗的居民有115萬8900多人，佔符合資格群體比例55.1%，完全接種疫苗的有100萬7400餘人，佔47.9%。河濱縣共獲撥疫苗133萬5200餘劑。

從目前加州各縣居民接種疫苗比例統計，河濱縣、聖伯納汀諾縣至少接種一劑疫苗的比例，排名均在中位，不如聖塔芭芭拉、沙加緬度等縣。隨著Delta變種病毒快速傳播，兩縣進一步推動疫苗施打成為非常緊迫目標。

疫苗 變種病毒 加州

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