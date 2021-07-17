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西歐洪災逾150死 與美國北歐熱浪「是同件事」

22州疫苗接種過半 加州第20名

記者楊青／綜合報導

聯邦疾病控制與預防中心CDC周末公佈的全國新冠疫苗注射最新數據顯示，目前加州的疫苗完全注射率為其總人口的51.5%，排名全國第20位。目前全國完全接種率超過50%的州共有22個，接種率超過60%的有五個州，40%以下的11州。

統計到本周末，加州共施打了4400萬劑疫苗，2035萬1241人完全接種，占加州人口51.5%；另有63%的人口已部分接種疫苗。加州的完全接種率略高於全國的完全接種率49%，即有1億6100萬人完全接種了疫苗。美國的疫苗完全接種率相當於全球平均的四倍。

白宮希望在今年8月之前達到疫苗接種率80%的目標，但目前全國無有一州的疫苗接種率達到70%。接種率達到或超過60%的只有五個州，均集中在東北部和新英格蘭地區，分別是貝蒙特66.7%，麻薩諸塞州63%，緬因州62.7%，康乃狄克州62.1%，羅德島60.3%。

接種率50%以上和60%之間的州共16個，除加州外，還有紐約州、新澤西州、賓州、華盛頓州、馬里蘭州、科羅拉多州、威斯康辛州、明尼蘇達、俄勒岡州、新墨西哥州、夏威夷州、新罕布夏州、維吉尼亞州、德拉瓦州等。

目前全國還有11個州的疫苗接種率在40%以下，大多為南部和中西部州，包括南卡、喬治亞州、愛達荷州、北達科塔州、西維吉尼亞、密西西比、阿肯色、俄克拉荷馬、阿拉巴馬、田納西、路易斯安那。接種率最低密西西比州和阿拉巴馬州均爲33.6%。

疫苗 加州 維吉尼亞州

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