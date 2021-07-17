FDA撤銷Curative測試授權 洛杉磯數十萬人受影響

Curative的26歲創始人Fred Turner。（領英圖片）

聯邦監管機構16日宣布撤銷對檢測 公司Curative的新冠病毒測試的授權，因為該公司的檢測結果可能有錯誤。但該測試已免費提供給全國數百萬人，其中包括洛杉磯數十萬人。

美國 食品和藥物管理局（FDA ）表示，通過新冠病毒測試帶來超過10億元收入的南加州初創公司Curative已被撤銷授權。該公司也表示不再使用其獨特的口腔拭子測試。

今年1月FDA曾警告公眾，Curative的測試可能會產生錯誤的結果，導致人們延誤治療並在不知不覺中傳播病毒。

Curative的26歲創始人Fred Turner曾表示，FDA質疑該公司測試的準確性是錯誤的。他正在與監管機構合作改變或消除警告。

Curative高管表示，他們已要求 FDA 撤銷該測試緊急使用的授權，因為該公司已轉而提供由全球醫學測試供應商雅培（Abbott）提供的測試方法。雅培測試使用鼻拭子已獲得FDA 授權，不僅可檢測新冠病毒，還可檢測流感和呼吸道病毒。

Curative16日拒絕透露FDA不取消或更改1月份安全警報的決定，是否導致了該公司停止使用口腔測試。該公司在一份聲明中表示，它相信雅培的多種病毒檢測將有助於患者。隨著疫情和患者需求的變化，公司尋找一種既能在實驗室和供應鏈中運行良好，又能更好滿足正在尋找其他適應患者需求的測試。它在全美20個州的數千個地點提供雅培的病毒測試。

儘管FDA在1月份就對Curative的口腔拭子測試的準確性發出警告，一些州縣政府已停止使用口腔拭子測試，但洛杉磯市仍在繼續使用。根據記錄，洛市為每個測試套件預先支付Curative公司115元至150元。

Curative到今年3月中旬，已進行超過1700萬次測試。估計在美國每週進行的所有新冠測試中約佔10%。Curative公司16日表示，雅培測試將迅速擴大其提供測試的服務範圍，同時繼續為患者提供新產品。該公司運營數以千計的售貨亭、免下車和貨車移動測試站點，以及提供了超過200萬劑的疫苗。