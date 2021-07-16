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打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診染Delta病毒

洛縣要求所有人 室內公共場所戴口罩

記者張宏／綜合報導
洛縣政府要求所有人，在室內公共場所仍要戴口罩。（記者張宏／攝影）
洛縣政府要求所有人，在室內公共場所仍要戴口罩。（記者張宏／攝影）

自6月15日加州經濟全面重啟後，洛杉磯縣新冠病毒確診案例急劇加速，過去一周每日破千。因此，縣政府又下達室內口罩新規定，要求每個人無論是接種疫苗還是未接種疫苗，在室內公共場所都要戴口罩。

經濟重啟前，洛縣平均每天只有173例新增病例。但在最近7天內，洛縣平均每天新增病例為1077 例。15日洛縣報告了1537 例新增病例。為了保護未接種疫苗的人，洛縣政府要求接種疫苗的人做出犧牲，減緩新冠病毒在未接種疫苗人群中的傳播。

迄今為止，51.8% 的加州人已完全接種疫苗，儘管各個地區差距仍然很大。聖地牙哥縣為 57%，橙縣為 54.7%，洛縣為 52.2%。但是河濱縣42.1%和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）39.2%，接種比率要比其他縣低得多。

在全縣范圍內，新冠病人住院人數在同一時期有所增加，從6月15日的223人增加到７月14日的452人。儘管如此，病例和住院人數仍比冬季高峰時的水平低93%以上。死亡人數仍處於歷史最低水平，平均每天約7人。

新的健康規定生效時間是17日晚上11:59生效。自設公共衛生局的長堤市將與洛縣的規定保持一致。巴沙迪那市也有自己的衛生局，並建議每個人包括完全接種疫苗的人，在室內公共場所戴口罩。據該市衛生局一名發言人稱，該市正在考慮強制執行的選項。

新的室內口罩規定涵蓋公共室內空間，如劇院、商店、公共場所和購物中心。口罩規定基本上將恢復到6月15日重新開放之前的狀態。新規定繼續允許在室內餐廳用餐，但要求人們在點餐和等待食物時戴上口罩，不過，沒有要求減少室內容納量或恢復強制安全距離。

疫苗 口罩 洛縣

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