預防Delta病毒門檻高 專家：可嘗試疫苗混打

英國資料顯示預防Delta病毒門檻高，國外文獻證實AZ第1劑後打莫德納或BNT，免疫效果都有提升，可嘗試混打爭取可能有的較佳免疫效益。圖為左起：輝瑞疫苗、阿斯特捷利康疫苗，及莫德納疫苗。(路透)

疫苗 是否開放混打受關注，專家今天說，英國 資料顯示預防Delta病毒 門檻高，國外文獻證實AZ第1劑後打莫德納或BNT，免疫效果都有提升，可嘗試混打爭取可能有的較佳免疫效益。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文分享英國國家統計局（Office for National Statistics）去年12月14日至今年6月20日的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關統計。

根據相關資訊，何美鄉指出，英國50歲以上一定要接種兩劑才能有100%的抗體陽轉率，而50歲以上的高接種率是現在Delta病毒低重症率的關鍵因素，且截至5月為止，現有疫苗接種所達到的群體免疫，足以控制Alpha病毒株的傳播，但完全無法遏止Delta病毒株的傳播。

何美鄉說，至今Delta病毒持續蔓延，主要是以疫苗接種率低的年輕族群，但也有極少數已完全施打疫苗的年長者感染，並有極少數重症與死亡。

她認為，既然預防Delta病毒傳播的門檻如此高，或許對於混打疫苗可能有的較佳免疫效益還是應該嘗試來爭取，像是AZ第1劑之後，以莫德納或BNT來追加，兩者都有國外文獻證實免疫效果的提昇。

何美鄉也提到，依英國國家統計局報告數據來推算，截至3月為止，英國成人至少有30%的自然感染率，而感染過COVID-19且康復的病人，在接種1劑疫苗之後所產生的免疫反應，比施打兩劑疫苗更高。

何美鄉說，在幾乎無自然感染的台灣，疫苗的保護效益可能會不如高自然感染率的英國，台灣在沒有自然感染的情況下，仍需謹慎務實追蹤疫苗施打後的整體效益，包含如何進行、仔細策劃，主因是疫苗對重症的保護效益可能是來自於細胞免疫或記憶型B細胞。

COVID-19本土疫情趨緩，疫情警戒是否降級受關注，何美鄉也提出看法。她認為，3級警戒延長對防疫獲利有限，應訓練民眾不再追求零確診，大膽降級，否則防疫長路恐耗掉國家競爭力。

何美鄉也提到，鬆綁邊境入境檢疫管制與疫苗接種息息相關，還必須考慮控制Delta病毒所需的高群體免疫門檻，因此有兩個關鍵因素，包含如何讓高風險族群及年長者達到近100%的接種率，以降低重症的風險。

以及在兒童及青少年仍無疫苗接種的前提下，民眾能否摒棄持續追求「零確診」的迷思，接受低重症率以及難避免的COVID-19疫情防疫作為，來換取可以兼顧國家整體儘速復常的韌性競爭力，將是政府與全民最嚴峻的考驗。