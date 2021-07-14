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吃了「新冠藥丸」可終身免疫 加州順勢療法醫師被起訴

洛杉磯訊
Juli A. Mazi開具的假疫苗卡。（美國司法部）
Juli A. Mazi開具的假疫苗卡。（美國司法部）

加州一名順勢療法醫師（homoeopathic doctor）14日被聯邦以製造假新冠肺炎疫苗和偽造疫苗卡起訴，成為美國第一個因此原因被起訴的人。

根據美國司法部（Department of Justice），現年41歲的那帕（Napa）居民Juli A. Mazi，14日以一項詐騙和一項散播健康事務假消息控罪遭起訴。

美國司法部副檢察長Lisa O. Monaco說，「被告利用民眾對新冠肺炎的恐懼哄騙他們，讓他們置身於危險當中。散播FDA批准的疫苗有關的假消息，製造假新冠療法。更糟的是，被告偽造假疫苗卡，讓病毒有更多機會在人群中傳播。」

相關部門今年4月接到民眾舉報，一人稱家人從Juli A. Mazi那裡購買了所謂的疫苗藥丸，Juli A. Mazi稱藥丸內含有新冠病毒，吃了會讓身體產生抗體。

此外，Mazi還給顧客偽造印有施打莫德納疫苗的疫苗卡。她讓顧客稱自己在某天施打了疫苗，而這天就是顧客吃藥丸的時間。她還稱藥丸可以使民眾終生免疫，大人、小孩、嬰兒都可以吃，劑量一樣。

疫苗 美國 司法部

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