多國質疑 中國疫苗對Delta變種病毒的保護力不足

中國科興疫苗對Delta變種病毒的保護力，已引發多國質疑。路透

中國 新冠疫苗 對Delta變種病毒的保護效力，已引起許多國家質疑，而泰國 是最新一個對中國疫苗信心減弱的國家，表示將為醫護人員施打西方疫苗追加劑。

泰國衛生部12日表示，那些已接種兩劑中國科興疫苗的醫療人員，將接種由輝瑞或阿斯特捷利康（AZ）製造的第三劑疫苗；至於已接種一劑者，在施打第二劑時將接種AZ疫苗。

中國新冠疫苗是否足以保護醫療人員免受Delta病毒感染，許多國家對此持保留態度，而泰國決定推行疫苗混打政策，成為最新一個質疑陸製疫苗效力的國家。最早在印度發現的Delta變種病毒，已蔓延到至少98個國家，外界認為其傳染力遠高於先前發現的變種病毒。

印尼上周表示，將提供醫療人員莫德納的加強劑。印尼衛生部和醫師團體表示，國內約九成的醫療人員已接種兩劑科興疫苗，但仍有數百人染疫，在確診數激增之際減損人力。

波灣國家巴林6月表示，對已接種兩劑中國國藥疫苗這些容易染疫的居民，已開始提供輝瑞的加強劑。

中國疫苗在許多開發中國家的疫苗接種作業扮演要角。國藥和科興已同意，透過聯合國支持的Covax機制分發5.5億劑新冠疫苗，這在Covax承諾於2022年初前配送的20億劑疫苗中占了一大部分，而其中約1.1億中國疫苗將立即發放。

科興和國藥的新冠疫苗都獲得了世界衛生組織（WHO）的緊急使用授權。WHO發言人表示，雖然科興疫苗的有效性低於該機構核准的其他新冠疫苗，但所有獲准的疫苗對預防重症的有效性都高得多。

然而泰國疫苗政策的轉變，象徵了輿論更加懷疑中國疫苗是否足以保護醫療人員。在泰國決定混打中西疫苗之前，一名護士在上周死亡，泰國衛生主管機關隨後還揭露，4至7月有數百名醫護人員染疫，這些都引發公眾不滿。