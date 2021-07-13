我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂

聖伯納汀諾訊
內陸部分地區居民接種疫苗比例偏低令人堪憂。（聖安東尼奧醫院）
內陸部分地區居民接種疫苗比例偏低令人堪憂。（聖安東尼奧醫院）

隨著新冠肺炎疫苗接種率逐漸提升，民眾對抵禦新冠病毒疫情信心大增。不過仍有部分地區接種疫苗比例較低，尤其是偏遠社區居民。新冠肺炎Delta變種病毒正在迅速傳播中，這些偏遠社區因為接種疫苗比例偏低，染疫威脅日增。內陸聖伯納汀諾縣及河濱縣一些社區有數千符合接種疫苗居民，接種率不足百分之一。

聖伯納汀諾縣自疫情接種開始以來至今，未完全接種疫苗居民12萬5663人，完全接種疫苗有83萬2274人，縣域接種疫苗居民比例至少53%。不過在全縣各個地區中，多數人口較多地區居民接種疫苗比例較高，比如奇諾岡市接種比例70%，奇諾市近63%，庫卡蒙加牧場市近61%，安大略市近58%。

但在一些較偏遠社區，尤其是縣屬地，部分地點接種率偏低。比如Devore，當地符合資格接種疫苗居民有2014人，部分接種疫苗者為零，至今完全接種疫苗居民只有二人，接種比例為0.1%；Baldy Mesa地區，符合接種疫苗居民1317人，無部分接種疫苗者，完全接種疫苗的也只有兩人，接種比例0.2%；Havasu lake地區，有375人符合接種資格，部分接種疫苗八人，19人完全接種疫苗，接種比例7.2%；Muscoy地區，有8987人符合施打資格，至今35人部分接種疫苗，完全接種者163人，接種比例2.2%。在聖伯納汀諾縣最東部的麗都市（Needles），符合接種資格居民4153人，部分接種疫苗292人，完全接種疫苗700人，接種比例23.9%。

河濱縣統計也有類似情況，部分縣屬地社區因為偏遠，接種疫苗比例較低，疫苗施打狀況令人堪憂。截至目前，河濱縣至少接種一劑疫苗居民有115萬1300餘人，佔總體符合接種資格居民的54.7%。

疫苗 疫情 新冠肺炎

上一則

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

延伸閱讀

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症
越南確診連兩天破兩千 將再獲贈250萬劑疫苗

越南確診連兩天破兩千 將再獲贈250萬劑疫苗
12至15歲青少年疫苗接種率低 暑期出門要小心

12至15歲青少年疫苗接種率低 暑期出門要小心
台開放18歲以上登記施打意願 逾1200萬人登記

台開放18歲以上登記施打意願 逾1200萬人登記
嬌生、AZ研究改良疫苗 盼消除或降低血栓風險

嬌生、AZ研究改良疫苗 盼消除或降低血栓風險
梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利

梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-07-08 02:30
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網絡圖片）

能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

2021-07-08 17:01
BioNTech和輝瑞聯手開發的新冠疫苗。路透

對抗變種病毒 BioNTech可在100天內研發出新疫苗

2021-07-12 11:51

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

2021-07-12 03:00
新加坡表示，當地一項研究顯示，接種疫苗對防止感染Delta變異株的保護力為69%，對預防重症的效力高達93%。 路透

新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%

2021-07-07 09:01
世界衛生組織秘書長譚德塞。美聯社

因為分不到「這個」 譚德塞：Delta病毒正在獲勝

2021-07-10 09:00

超人氣

更多 >
郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議

郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警

貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警
世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」