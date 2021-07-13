南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂

內陸部分地區居民接種疫苗比例偏低令人堪憂。（聖安東尼奧醫院）

隨著新冠肺炎疫苗 接種率逐漸提升，民眾對抵禦新冠病毒疫情 信心大增。不過仍有部分地區接種疫苗比例較低，尤其是偏遠社區居民。新冠肺炎Delta變種病毒正在迅速傳播中，這些偏遠社區因為接種疫苗比例偏低，染疫威脅日增。內陸聖伯納汀諾縣及河濱縣一些社區有數千符合接種疫苗居民，接種率不足百分之一。

聖伯納汀諾縣自疫情接種開始以來至今，未完全接種疫苗居民12萬5663人，完全接種疫苗有83萬2274人，縣域接種疫苗居民比例至少53%。不過在全縣各個地區中，多數人口較多地區居民接種疫苗比例較高，比如奇諾岡市接種比例70%，奇諾市近63%，庫卡蒙加牧場市近61%，安大略市近58%。

但在一些較偏遠社區，尤其是縣屬地，部分地點接種率偏低。比如Devore，當地符合資格接種疫苗居民有2014人，部分接種疫苗者為零，至今完全接種疫苗居民只有二人，接種比例為0.1%；Baldy Mesa地區，符合接種疫苗居民1317人，無部分接種疫苗者，完全接種疫苗的也只有兩人，接種比例0.2%；Havasu lake地區，有375人符合接種資格，部分接種疫苗八人，19人完全接種疫苗，接種比例7.2%；Muscoy地區，有8987人符合施打資格，至今35人部分接種疫苗，完全接種者163人，接種比例2.2%。在聖伯納汀諾縣最東部的麗都市（Needles），符合接種資格居民4153人，部分接種疫苗292人，完全接種疫苗700人，接種比例23.9%。

河濱縣統計也有類似情況，部分縣屬地社區因為偏遠，接種疫苗比例較低，疫苗施打狀況令人堪憂。截至目前，河濱縣至少接種一劑疫苗居民有115萬1300餘人，佔總體符合接種資格居民的54.7%。