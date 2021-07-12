Delta新冠變種病毒蔓延 未接種者面臨越來越大風險

由於Delta新冠變種病毒蔓延，未接種疫苗的人面臨越來越大的危險。(unsplash.com)

隨著Delta新冠變種病毒 在美國境內蔓延，阻礙了群體免疫的實現，未接種疫苗 的人如今面臨越來越大的危險。

最近，洛杉磯 縣和加州其他地方的新冠病例激增，凸顯了疫情的分歧，即未接種疫苗的人面臨越來越大的危險，而接種疫苗的人能夠恢復正常生活，不必擔心染疫生病。

一些沒有接種疫苗的人，可能更希望新冠病例急劇下降，可以讓他們在不用接種疫苗的情況下也能保護他們，但隨著高度傳染性的Delta新冠變種病毒傳播，疫情感染率再次上升，疫苗接種率低的社區目前處於危急境地。

洛杉磯縣過去三天累計報告了3000多例新的新冠病毒感染病例，這是洛縣自3月初以來，首次連續三天每天報告新增病例超過1000例。同時，因感染新冠病毒住院的人數也在增加，上週五住院人數達到373人，這是自5月初以來的最高水平，比6月12日創下的212人的歷史低點高出76% ，上週六，洛縣報告了372人因感染新冠病毒住院。

數據清楚表明，在洛杉磯縣，Delta變種病毒主要是在未接種疫苗的人群中傳播，目前非裔居民的接種比例最低，因此他們更有可能感染新冠病毒而住院。

未接種疫苗的人正在玩一場風險越來越大的危險遊戲。加州未接種疫苗居民的新冠病毒感染率是接種疫苗居民的八倍，每10萬名未接種疫苗的居民，每天就有4.9人被感染，而每10萬名接種疫苗的居民中，僅有0.6人被感染。