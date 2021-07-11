Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗

華裔醫生溫麟衍表示想要戰勝Delta變種，自己打疫苗還不夠，需要周圍人都打。（臉書照片）

醫生說，想要戰勝新冠疫情和傳染性極強的Delta變種，不僅需要自己接種疫苗 ，還需要讓社區的其他人接種疫苗才行。

「即使你接種疫苗，如果你生活在新冠傳播率高的地區，且Delta變種激增，你也仍有可能被感染」，CNN電視台引述華裔醫生溫麟衍（Leana Wen）說，她是喬治華盛頓大學米爾肯研究所公共衛生學院客座教授。

世界衛生組織負責人說，Delta菌株是迄今為止最具傳染性的新冠病毒變種。根據歐洲疾病防治中心數據，它的傳染性比高度傳染性的Alpha(B.1.1.7)變種高約40%到60%。而美國 的聯邦疾病防治中心 （CDC）表示，在美國，Delta變種已傳播到每個州，現在佔新冠病例50%以上。CDC認為在某些地區，這一百分比甚至更高，尤其是在疫苗接種率低的地區。

溫麟衍說，隨著Delta變種不斷傳播，「我們知道在完全接種疫苗的人群中，也仍存在突破性感染風險」，「所以即使你接種了疫苗，你仍然可能被感染。最安全的方法是，你和你周圍的每個人全都接種疫苗」。

不過即使人們確實感染了突破性感染，白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)仍表示，在預防重症或住院率方面，疫苗仍然「非常非常有效」，甚至達到90%的範圍。