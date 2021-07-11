我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

海地總統遇刺 美國防部證實派員赴當地

Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗

記者李雪／綜合報導
華裔醫生溫麟衍表示想要戰勝Delta變種，自己打疫苗還不夠，需要周圍人都打。（臉書照片）
華裔醫生溫麟衍表示想要戰勝Delta變種，自己打疫苗還不夠，需要周圍人都打。（臉書照片）

醫生說，想要戰勝新冠疫情和傳染性極強的Delta變種，不僅需要自己接種疫苗，還需要讓社區的其他人接種疫苗才行。

「即使你接種疫苗，如果你生活在新冠傳播率高的地區，且Delta變種激增，你也仍有可能被感染」，CNN電視台引述華裔醫生溫麟衍（Leana Wen）說，她是喬治華盛頓大學米爾肯研究所公共衛生學院客座教授。

世界衛生組織負責人說，Delta菌株是迄今為止最具傳染性的新冠病毒變種。根據歐洲疾病防治中心數據，它的傳染性比高度傳染性的Alpha(B.1.1.7)變種高約40%到60%。而美國聯邦疾病防治中心（CDC）表示，在美國，Delta變種已傳播到每個州，現在佔新冠病例50%以上。CDC認為在某些地區，這一百分比甚至更高，尤其是在疫苗接種率低的地區。

溫麟衍說，隨著Delta變種不斷傳播，「我們知道在完全接種疫苗的人群中，也仍存在突破性感染風險」，「所以即使你接種了疫苗，你仍然可能被感染。最安全的方法是，你和你周圍的每個人全都接種疫苗」。

不過即使人們確實感染了突破性感染，白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)仍表示，在預防重症或住院率方面，疫苗仍然「非常非常有效」，甚至達到90%的範圍。

疫苗 聯邦疾病防治中心 美國

上一則

英疫苗大臣：第二劑隔8周施打 保護效果較隔4周打要好

延伸閱讀

Delta變種病毒肆虐 亞當斯：已接種者在室內也應戴口罩

Delta變種病毒肆虐 亞當斯：已接種者在室內也應戴口罩

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案
影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠

影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠
Delta傳播快 以色列本周起為免疫缺陷者打第3劑

Delta傳播快 以色列本周起為免疫缺陷者打第3劑
全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫

全美連4天新增確診破2萬 低接種率地區Delta疫情升溫
紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

熱門新聞

蒙古、智利、印尼及印度洋島國塞席爾等使用中國疫苗大規模接種的國家都出現疫情回溫。 路透

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

2021-07-04 08:35
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-07-08 02:30
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網絡圖片）

能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

2021-07-08 17:01
Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）

怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡

2021-07-03 20:54

1張圖看疫情：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

2021-07-08 03:00
新加坡表示，當地一項研究顯示，接種疫苗對防止感染Delta變異株的保護力為69%，對預防重症的效力高達93%。 路透

新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%

2021-07-07 09:01

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣