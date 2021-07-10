歐盟：心臟發炎應列入輝瑞與莫德納疫苗副作用

圖左起為輝瑞疫苗、莫德納疫苗 。（美聯社）

歐盟 藥品主管機關發現，施打輝瑞 （Pfizer）與莫德納（Moderna）COVID-19疫苗 和罕見的心臟發炎案例之間可能有關聯性，但與世界衛生組織同步強調，疫苗好處大於風險。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）安全委員會表示，心肌炎或心包膜炎必須列入這兩款mRNA疫苗的副作用，並說這類案例主要發生在接種疫苗的14天內。

EMA表示，在歐洲出現的這些案例，比較常發生在第2劑後以及年輕成年男性身上，這項結果和美國上月的發現一致。

來自這兩個病症的症狀包括吸不到空氣、心悸與胸痛。

EMA的安全委員會也建議，有罕見血液疾病「毛細血管滲漏症候群」（capillary leak syndrome，CLS）病史的人不要施打嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

委員會說：「EMA證實所有經批准的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗好處仍大過風險。」EMA總共檢視歐盟、冰島、挪威與列支敦斯登等歐洲經濟區（EEA）超過300例心肌炎與心包膜炎病例，大多數病例發生在接種輝瑞「復必泰」（Comirnaty）疫苗後。

EMA表示，截至今年5月31日，歐洲經濟區大約已施打1億7700萬劑「復必泰」疫苗，與2000萬劑莫德納Spikevax疫苗。

輝瑞在聲明中說，這些心肌炎或心包膜炎案例「通常症狀輕微」，在經過標準治療和休息後，「患者往往會在短時間康復」。

另一方面，世界衛生組織（WHO）今天發表聲明說，心肌炎與心包膜炎這兩種罕見的症狀，主要發生在年輕成年男性施打第2劑疫苗的情況下。

但世衛仍強調，心臟發炎的風險非常小，施打mRNA 疫苗的益處仍超過風險，且能降低COVID-19造成的住院及死亡數。