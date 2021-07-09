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南加聖地牙哥縣疫苗接種率名列前茅

聖地牙哥訊
聖地牙哥縣在南加五縣中疫苗接種率名列前茅。（CBS8.com）
聖地牙哥縣在南加五縣中疫苗接種率名列前茅。（CBS8.com）

聖地牙哥縣（San Diego）公衛局資訊，該縣居民至少接種一劑疫苗者佔全體居民比例為78.8%，完全接種疫苗比例是67.6%。與南加州其它四縣相比，符合資格居民接種至少一劑疫苗的比率最高。

據該縣公衛局7日更新疫苗接種數據，縣域符合接種資格居民共有280萬2581人，其中至少接種一劑疫苗的有220萬7468人，佔總數的78.8%。完全接種疫苗者有189萬3523人，佔總數67.6%。目前該縣共接收疫苗436萬265劑，撥付施打410萬2990劑。該項目標是接種疫苗人數達到210萬1936人。

從接種者性別統計，約有53.1%的女性接種疫苗，男性接種比例是46.3%。從符合資格接種者年齡層統計，50歲至59歲接種者比例是16%，30歲至39歲接種者比例是15.7%，80歲以上接種者比例僅有5%，12歲至19歲接種者比例為8.7%。從族裔群體統計，白人佔39.7%，西裔佔28.5%，亞裔12.7%，非裔僅佔2.8%。

從最近南加五縣居民至少接種一劑疫苗比例統計，洛杉磯縣為68.8%，橙縣約70%，河濱縣超過54%，聖伯納汀諾縣逾52%，聖地牙哥縣比例為超過78%，名列前茅。

目前，聖地牙哥縣共計新冠肺炎感染者28萬4000餘例，死亡3700多例。自疫情發生以來，共計感染者入院病患超過1萬5500例，ICU總計1700餘例。

疫苗 聖地牙哥 南加

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