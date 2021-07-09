自然免疫無法抵抗Delta變種

新研究揭示 Delta變體不僅有更高的傳染性，且懂得如何逃避免疫系統。（官網檔案圖）

洛杉磯疫情感染數字持續上升，罪魁禍首是Delta變種病毒 ，且新研究揭示 Delta變體不僅有更高的傳染性，且懂得如何逃避免疫系統。

研究顯示， Delta變體的傳染性比其他變體高 60%，並顯示出逃避抗體的能力。 與完全接種疫苗 的人相比，對感染過新冠狀病毒擁有天然免疫力的人血液樣本檢查發現，這類人抵禦 Delta 變體的能力較差。人們無法依靠自身免疫力來保護他們免受新變種的侵害。

對於只接種一針疫苗的人來說，他們的抗體對Delta變體的抵抗力只有10%，而兩針完全接種的人，疫苗的保護率為95%。Delta變種的肆虐，也可能意味著需要加強注射。輝瑞和 BioNTech正在研究第二次注射後六個月的加強注射的功效，他們還宣布開發針對Delta變種病毒疫苗的計劃。

在洛杉磯，Delta變種數週以來一直是主要感染變體。在上週，陽性檢測 率翻了一番，住院人數超過300人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，感染確診數字上升表明，具有高度傳染性的Delta變種持續傳播，該變體最初在印度被發現，現在是美國國內病例的主要因素。在 6月最後一周，在該縣測序的病例樣本中，有一半以上確診病例檢測到了Delta變體。

儘管已證明接種疫苗可提供針對該變種的強大保護，但費若表示，該變種對洛縣大約 400萬未接種疫苗的居民構成了重大威脅，其中包括130萬仍然沒有資格接種疫苗的兒童。