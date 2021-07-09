我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

邁阿密坍塌案 死者攀升至78人 仍有62人下落不明

自然免疫無法抵抗Delta變種

記者張宏／綜合報導
新研究揭示 Delta變體不僅有更高的傳染性，且懂得如何逃避免疫系統。（官網檔案圖）
新研究揭示 Delta變體不僅有更高的傳染性，且懂得如何逃避免疫系統。（官網檔案圖）

洛杉磯疫情感染數字持續上升，罪魁禍首是Delta變種病毒，且新研究揭示 Delta變體不僅有更高的傳染性，且懂得如何逃避免疫系統。

研究顯示， Delta變體的傳染性比其他變體高 60%，並顯示出逃避抗體的能力。 與完全接種疫苗的人相比，對感染過新冠狀病毒擁有天然免疫力的人血液樣本檢查發現，這類人抵禦 Delta 變體的能力較差。人們無法依靠自身免疫力來保護他們免受新變種的侵害。

對於只接種一針疫苗的人來說，他們的抗體對Delta變體的抵抗力只有10%，而兩針完全接種的人，疫苗的保護率為95%。Delta變種的肆虐，也可能意味著需要加強注射。輝瑞和 BioNTech正在研究第二次注射後六個月的加強注射的功效，他們還宣布開發針對Delta變種病毒疫苗的計劃。

在洛杉磯，Delta變種數週以來一直是主要感染變體。在上週，陽性檢測率翻了一番，住院人數超過300人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，感染確診數字上升表明，具有高度傳染性的Delta變種持續傳播，該變體最初在印度被發現，現在是美國國內病例的主要因素。在 6月最後一周，在該縣測序的病例樣本中，有一半以上確診病例檢測到了Delta變體。

儘管已證明接種疫苗可提供針對該變種的強大保護，但費若表示，該變種對洛縣大約 400萬未接種疫苗的居民構成了重大威脅，其中包括130萬仍然沒有資格接種疫苗的兒童。

疫苗 變種病毒 檢測

上一則

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

延伸閱讀

只需2小時 新州可快速辨識變種病毒

只需2小時 新州可快速辨識變種病毒
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
只打一劑疫苗擋不了Delta 輝瑞促施打「加強針」

只打一劑疫苗擋不了Delta 輝瑞促施打「加強針」
耶魯研究：疫苗接種 救了近28萬人性命

耶魯研究：疫苗接種 救了近28萬人性命
泰國、蒙古等採用AZ、中國疫苗的國家 現考慮打第3劑

泰國、蒙古等採用AZ、中國疫苗的國家 現考慮打第3劑
白宮驚！Delta蔓延超乎預期 秋天恐恢復室內口罩令

白宮驚！Delta蔓延超乎預期 秋天恐恢復室內口罩令

熱門新聞

Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）

怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡

2021-07-03 20:54
蒙古、智利、印尼及印度洋島國塞席爾等使用中國疫苗大規模接種的國家都出現疫情回溫。 路透

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

2021-07-04 08:35
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-07-08 02:30

1張圖看疫情：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

2021-07-08 03:00
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網絡圖片）

能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

2021-07-08 17:01
新加坡表示，當地一項研究顯示，接種疫苗對防止感染Delta變異株的保護力為69%，對預防重症的效力高達93%。 路透

新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%

2021-07-07 09:01

超人氣

更多 >
Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉