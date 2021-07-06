南加內陸兩縣施打疫苗比例 均超過總人口半數

內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣疫苗接種者比例均超過半數。（聖安東尼奧醫院臉書）

南加內陸河濱縣（Riverside County ）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）居民接種疫苗 比例，均超過當地總人口半數，且疫苗接種效果也日漸明顯，兩縣日感染者數量逐漸減弱。對於目前新冠肺炎 Delta變種病毒 在社區迅速傳播情況，當地公衛局也提醒民眾多加預防，鼓勵未接種疫苗民眾或僅接種一劑疫苗者，盡快完成施打。

據河濱縣公共衛生局7月初對縣域居民接種疫苗情況統計數據顯示，12歲及以上符合施打資格者，完成接種者有97萬3000餘人，包括部分接種疫苗者總計112萬9000多人，佔居民總數53.7%。接種者以女性居多，比例超過一半，男性接種者佔接種人群的46.7%。

河濱縣接種疫苗以不同族裔群體統計，白人最多，其次是西裔、亞裔及非裔。從年齡層看，18至49歲接種人數最多，其次是65歲以上年長者，及50至64歲人群。目前河濱縣新冠肺炎感染者超過30萬例，死亡4640例。

聖伯納汀諾縣目前COVID-19感染者逾30萬例，少於河濱縣，死亡4706例，高於河濱縣60多例。從最新接種疫苗統計情況看，縣域完全接種疫苗居民有超過81萬6000人，部分接種疫苗的有12萬8000餘人，12歲及以上符合資格接種者，施打疫苗數量已經佔居民總數的52.3%。

該縣疫苗接種者同樣以女性居多，比例也超過半數。從族裔統計，亞太裔、西裔、白人接種疫苗比例較高。從年齡層顯示，65歲及以上年長者接種居民較多，其他年齡段人數相對較少。