我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市體感溫度破百 傍晚恐有暴雷雨

中國打壓滴滴出行的關鍵 八大Q&A

南加內陸兩縣施打疫苗比例 均超過總人口半數

記者啟鉻／綜合報導
內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣疫苗接種者比例均超過半數。（聖安東尼奧醫院臉書）
內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣疫苗接種者比例均超過半數。（聖安東尼奧醫院臉書）

南加內陸河濱縣（Riverside County ）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）居民接種疫苗比例，均超過當地總人口半數，且疫苗接種效果也日漸明顯，兩縣日感染者數量逐漸減弱。對於目前新冠肺炎Delta變種病毒在社區迅速傳播情況，當地公衛局也提醒民眾多加預防，鼓勵未接種疫苗民眾或僅接種一劑疫苗者，盡快完成施打。

據河濱縣公共衛生局7月初對縣域居民接種疫苗情況統計數據顯示，12歲及以上符合施打資格者，完成接種者有97萬3000餘人，包括部分接種疫苗者總計112萬9000多人，佔居民總數53.7%。接種者以女性居多，比例超過一半，男性接種者佔接種人群的46.7%。

河濱縣接種疫苗以不同族裔群體統計，白人最多，其次是西裔、亞裔及非裔。從年齡層看，18至49歲接種人數最多，其次是65歲以上年長者，及50至64歲人群。目前河濱縣新冠肺炎感染者超過30萬例，死亡4640例。

聖伯納汀諾縣目前COVID-19感染者逾30萬例，少於河濱縣，死亡4706例，高於河濱縣60多例。從最新接種疫苗統計情況看，縣域完全接種疫苗居民有超過81萬6000人，部分接種疫苗的有12萬8000餘人，12歲及以上符合資格接種者，施打疫苗數量已經佔居民總數的52.3%。

該縣疫苗接種者同樣以女性居多，比例也超過半數。從族裔統計，亞太裔、西裔、白人接種疫苗比例較高。從年齡層顯示，65歲及以上年長者接種居民較多，其他年齡段人數相對較少。

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

上一則

全民全心齊免疫

延伸閱讀

「有注射、有保護」蔡英文：盼7月底接種率達20至25%

「有注射、有保護」蔡英文：盼7月底接種率達20至25%
土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例
Delta變種傳播快 專家籲恢復戴口罩

Delta變種傳播快 專家籲恢復戴口罩
腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫

腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫
新加坡與多國討論疫苗證明 準備為已接種旅客開放旅遊

新加坡與多國討論疫苗證明 準備為已接種旅客開放旅遊
疫苗研發為啥較慢？ 鍾南山：中國沒病人了

疫苗研發為啥較慢？ 鍾南山：中國沒病人了

熱門新聞

Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）

怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡

2021-07-03 20:54
莫德納的最新研究表明，莫德納的新冠疫苗對Delta變種病毒株具保護力，也對大部分已知的變種病毒株有保護力。圖為一名醫護人員準備施打莫德納疫苗。(路透)

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

2021-06-29 22:17
蒙古、智利、印尼及印度洋島國塞席爾等使用中國疫苗大規模接種的國家都出現疫情回溫。 路透

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

2021-07-04 08:35

1張圖看疫情：全美58.2%成人 完全接種疫苗

2021-07-05 03:00
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30
洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。（檔案圖）

驚Delta變種病毒傳播力 洛縣官員：室內應戴口罩

2021-06-29 19:05

精彩推薦

超人氣

更多 >
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒
謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄
中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了