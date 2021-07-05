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歐元區景氣加速復甦 歐股下半年看旺

除了非裔 洛縣其他族裔的新冠病例率和住院率都下降

記者張宏／綜合報導
數據顯示，洛杉磯縣非裔居民的新冠病毒病例和住院人數正在惡化。（檔案圖）
數據顯示，洛杉磯縣非裔居民的新冠病毒病例和住院人數正在惡化。（檔案圖）

加州重啟不到一個月，令人不安的狀況就發生了！數據顯示，洛杉磯縣非裔居民的新冠病毒病例和住院人數正在惡化，在5 月中旬至 6月中旬，非裔居民兩週內的新冠病毒病例率上升了 18%，但西裔下降 4%，白人居民下降 6%，亞裔下降 25%。

因為非裔居民接種疫苗的意願相對較低，其住院率增長了 11%。而亞裔居民的住院率下降 12%，西裔居民的住院率下降29%，白人居民的住院率下降 37%。根據最新數據，洛縣的非裔居民被診斷出患有新冠病毒、因病毒住院或死亡的可能性大約是白人居民的三倍。

洛縣衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，非裔居民的病例和住院率不成比例地增加，令人擔憂，需要採取戰略行動來防止傳播和疾病增加。

在截至6月19日的兩週期間，洛縣每10萬名非裔居民就有 46人被診斷出感染新冠病毒。西裔、白人和亞裔居民的相應數字分別為每10萬人22例、17例和 六例。

在該縣最近發布的種族住院數據中，唯一出現新冠病毒病例，且住院率在 5 月中旬至 6 月中旬惡化的族裔是非裔。

將在未來幾天發布的最新數據表明，西裔和白人居民感染新冠病毒病率也開始增加。總體而言，這些數字突顯了自 2020 年疫情以來持續的不平等。非裔和西裔社區受到打擊尤其嚴重，部分原因是這些社區許多居民都需外出工作，使他們面臨更大的感染風險。

洛縣非裔居民的疫苗接種率最低，尤其是年輕人。最近數據顯示，在最年輕的成年人（29 歲以下）中，28% 的非裔和 42% 的西裔至少部分接種疫苗；相比之下，白人和美洲原住民這一比例為58%，亞裔為 75%。

非裔 亞裔 洛縣

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