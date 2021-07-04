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接種嬌生疫苗是否要打補強針？公衛界仍不建議

編譯林梅婕╱綜合4日電
面對delta變種疫毒，大家擔心已打的疫苗是否能扺抗。單劑的嬌生疫苗正在斟酌是否要加強補強針。(路透)
面對delta變種疫毒，大家擔心已打的疫苗是否能扺抗。單劑的嬌生疫苗正在斟酌是否要加強補強針。(路透)

近日許多科學家針對新冠疫苗混合接種進行研究，而只需一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗又是否需要補強針？加拿大薩克其萬大學(University of Saskatchewan)疫苗與傳染病研究員安潔拉·拉斯穆森(Angela Rasmussen)就親身試驗，已接種嬌生疫苗的她在兩周前接種了輝瑞(Pfizer)疫苗。

拉斯穆森強調自己仍相信嬌生疫苗能避免染疫重症和死亡，但先前傳出少數的突破式感染(breakthrough infections)及Delta變種病毒株的案例讓她感到擔憂；而她認為輝瑞疫苗能有效強化保護力，並阻止Delta病毒的傳播。

近期許多研究顯示，以信使疫苗技術(mRNA)開發的輝瑞及莫德納(Moderna)可有效對抗Delta與其他變種病毒，卻只有少數研究支持嬌生疫苗能達到同樣效果；拉斯穆森認為，這樣的現象使得接種嬌生疫苗者與其他人「脫節」，懷疑自己是否同樣也需要補強針。

不過拉斯穆森的狀況與大多人不同，她的輝瑞疫苗是在加拿大接種，而加拿大疫苗諮詢委員會也支持與嬌生疫苗相同、以病毒載體技術開發的阿斯特捷利康(AstraZeneca，又稱AZ)，與信使疫苗混合接種。

目前美國還沒有任何公衛當局建議嬌生疫苗與他牌疫苗的組合，拉斯穆森說：「我是專門研究疫苗的病毒學家，我不需要其他醫生來評估我的狀況，因為我能憑自身專業判斷自己該接種什麼疫苗。」

然而，根據華盛頓郵報(WP)的報導，許多專家認為在沒有更多的研究數據支持及官方正式發表之前，都不建議民眾自行接種補強針；尤其已接種嬌生疫苗的民眾，更不應獨自接種他牌疫苗。

同時，華郵也列出民眾應謹慎考慮的要點：

●嬌生疫苗是否真有需要他牌疫苗作為補強？

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)傳染病學教授艾馬爾(Robert Atmar)指出，疫苗旨在預防重症：「基於公衛學家的立場，我們更需要做的是讓還沒接種疫苗的人接種，這比推廣補強針的影響還大。」

●嬌生疫苗與信使疫苗結合是否安全？

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)強調，各種疫苗都有副作用的案例，而疫苗混合的副作用究竟帶來多少風險，目前都沒有任何評估研究。

疫苗 嬌生 輝瑞

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