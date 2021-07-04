Delta變體傳播快+暑期旅遊高峰 打疫苗預防迫切

全美20個州在7月4日國慶節之前達成白宮70% 的成年人部分或全部接種疫苗目標，尚有30個州未達目標仍在繼續努力中。公共衛生部門表示，Delta變種病毒大範圍出現以及暑期旅遊開始，都顯示接種疫苗的重要性和緊迫性。（CBS Los Angeles）

全美20個州在7月4日國慶節之前達成白宮70% 的成年人部分或全部接種疫苗 的目標，尚有30個州未達目標仍在繼續努力中。公共衛生部門表示，Delta變種病毒 大範圍出現以及暑期旅遊開始，都顯示接種疫苗的重要性和緊迫性。

白宮官員本周承認，他們將無法實現在5月初設定的目標，當時全美的疫苗接種速度達到高峰，每周七天平均接種330萬人，每天有180萬新人全部完成接種。按當時的速度，白宮的目標是到7月4日國慶節前，全美70%的成年人至少部分接種疫苗。

但4、5月份的高速接種未能持續，截至國慶節長周末，全國的接種速度降至每天112萬1064劑，每天約有68萬5472人完全接種疫苗。同時，聯邦運輸安全管理局的數據顯示，本周國慶節長周末全國飛行旅行人數達到疫情以來高峰，國慶節前的星期五，全國機場對219萬6411名旅客進行篩檢；而2019年同一天全美飛行出遊人數為218萬4253人。AAA預計，從7月1日到5日，全國有4770萬人通過公路和航空旅行，比去年的獨立日增加40%。

由於現在全美50個州和華盛頓特區都檢測到了冠狀病毒的Delta三角洲變體，公衛部門和衛生專家一再對該變種病毒對低疫苗接種率地區構成的風險發出警告。Delta變體具有高度傳染性，會導致更嚴重的疾病和迅速傳播，以至於即使人們完全接種疫苗，公衛部門恢復了口罩指南。

加州 衛生局的數據顯示，加州6月15日放寬了大部分新冠病毒（Covid-19）的限制後，Covid-19檢測陽性率從當時的0.7%翻了一番，到7月2日升至1.5%，Delta變體在加州新增感染病例中佔比增加到36%，預計這一數字還會上升。

公共衛生部門和健康專家再次强調，研究表明，莫德納（Moderna）、輝瑞/BioNTech和嬌生疫苗對於保護人們免受與Covid-19，及一些危險變種相關的嚴重疾病非常有效。洛縣衛生局局長費若持續呼籲，未接種疫苗的民眾接種疫苗，也建議大家在不通風的室内或擁擠的人群中，採訪戴口罩等謹慎方式，面對來勢不輕的變種病毒，防止洛縣疫情再次擡頭。

到7月4日，加州是全美19個已為其一半以上人口全面接種疫苗的州之一。其他18州分別是：科羅拉多州、康乃迪克州、德拉瓦州、夏威夷州、緬因州、馬里蘭州、麻州、明尼蘇達州、新罕布夏州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、賓州、羅德島、佛蒙特州、維吉尼亞州和華盛頓州，以及華盛頓特區。