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45歲女拒接種疫苗 死於Delta病毒

洛杉磯訊
Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）
Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）

密蘇里州（Missouri）一名45歲女性瓊斯（Tricia Jones）害怕新冠疫苗可能出現的副作用，拒絕接種疫苗。直到感染上傳播力強的Delta變種病毒，不幸於6月猝逝。

瓊斯的母親卡邁克爾（Deborah Carmichael）向外媒分享女兒染疫過程。卡邁克爾表示，女兒瓊斯看了也聽了很多關於疫苗副作用的負面故事，儘管看到身邊親友打了疫苗的狀況，但對於接種疫苗仍感到有些恐懼，「我說服不了她」。瓊斯一直都沒打疫苗，5月9日那天因染疫住進醫院，也一度使用呼吸器，但病況始終沒有好轉，6月9日病死。

瓊斯在生病期間，曾對著卡邁克爾說「媽，你是對的，我應該聽你的話，戴口罩、打疫苗」。卡邁克爾說，瓊斯有兩個女兒，她與兩女像朋友般一樣好。瓊斯的18歲女兒艾德安娜（Adriana）難過表示，「我怎麼叫她醒來，她就是不醒來」。卡邁克爾因此強力鼓勵大家在疫情期間遵守防疫規定，最好盡快接種疫苗保護自己，「這個病毒不是開玩笑的」。

多項數據顯示，打新冠疫苗確實對抗疫有卓越效果。如今Delta變種病毒傳染力強，未接種疫苗的人們染疫風險隨之增加。現有數據顯示，接種疫苗後也可能染疫，因此洛縣政府官員強烈建議，不管是否接種疫苗，人們外出最好還是戴口罩。

疫苗 變種病毒 口罩

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