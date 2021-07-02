UCLA多語言疫苗資訊平台促進邊緣社區接種

UCLA的TranslateCovid.org可提高邊緣化社區的疫苗接種率，通常這些社區的弱勢群體為非英語人士。（UCLA）

隨著Delta變種在美國 流行且許多地區疫苗 接種率趨緩持平，洛杉磯加州大學（UCLA ）的TranslateCovid.org平台可提高邊緣化社區的疫苗接種率，通常這些社區屬於非英語母語的弱勢群體。

TranslateCovid.org擁有完整的疫苗相關常見問題解答，現已提供20種語言，包括西班牙語、他加祿語、亞美尼亞語、中文、法語、馬紹爾語、印地語、苗語、日語、老撾語、泰語、越南語等。該網站是UCLA亞裔美國人研究中心和菲爾丁公共衛生學院的一個項目，提供有關該病毒及如何保持安全的免費信息，甚至是報告和預防仇恨犯罪的來源，目前包含60種語言的1000多種資訊。

疫苗常見問題解答適用性強，例如：COVID-19 疫苗如何發揮作用？如果我懷孕或哺乳，我應該接種COVID-19疫苗嗎？疫苗的效果如何？COVID-19 病毒的長期影響是什麼？該網站的特點是，這些常見問題解答不是來自機器翻譯，而是有eWebTranslators 的所有者、UCLA校友 Brian Fukuma提供了專業的翻譯服務。

洛杉磯縣是世界上人口最多樣化的地區之一，其中近 50%的西裔和40% 以上的亞太裔居民的英語水平有限。亞裔美國人研究中心主任 Karen Umemoto表示，必須加緊努力接觸最脆弱的社區，尤其是那些不會說英語的人們，能通過這個平台獲得重要的疫苗和COVID-19相關信息，在重啟和防疫政策放鬆的大環境下更為重要。此舉可方便所有人都能更平等獲得重要信息。

TranslateCovid.org還彙編用於報告和應對基於仇恨犯罪事件的工具和資源，包括在線多語言報告網站的鏈接及面向家長和教師的教育資源。