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糖尿病男子拒打疫苗染疫 鬼門關返回籲快打疫苗

洛杉磯訊
43歲西裔男子加爾薩（Joshua Garza）認為「沒必要」拒絕打疫苗，沒想到不幸染疫，一度在生死邊緣垂死掙扎。（ABC News)
43歲西裔男子加爾薩（Joshua Garza）認為「沒必要」拒絕打疫苗，沒想到不幸染疫，一度在生死邊緣垂死掙扎。（ABC News)

慢性疾病者是頭幾批有資格接種新冠疫苗的族群，一名患有糖尿病的43歲西裔男子加爾薩（Joshua Garza）也有資格，但他在當時因認為「沒必要」拒絕打疫苗，沒想到不幸染疫，一度在生死邊緣垂死掙扎。從鬼門關回來的加爾薩，鼓勵大家打疫苗保護自己，他表態病好後將立即接種疫苗。

根據聯邦疾病防治中心（CDC) 數據，全美目前達63.4%成人接種至少一劑疫苗，距離拜登總統的70%目標還差一截。全美有20％人口不願意或不確定是否該接種疫苗。加爾薩透過分享自身經歷，鼓勵這些不確定人口，盡快打針保命。

加爾薩今年初某日突然感覺疲勞且呼吸困難，在藥局檢驗發現染上新冠肺炎。確診後身體狀況每況愈下，被救護車送往醫院急救。住院兩周後，醫生告知他有「射肺」，因此不能自身呼吸。醫生並告訴他「我們已盡全力了，現在只能靠呼吸器協助。十人中大概只有一人有辦法活命」。

加爾薩聞訊非常難過但也只能接受，2月13日並通知至親家人到醫院，向他們臨終告別。但當時他意外起了一股「不肯放棄」的力量，要求轉院至另一家在休士頓的醫院（Houston Methodist hospital）。該醫院利用體外膜肺氧合（ECMO）治療染疫重症患者加爾薩，ECMO暫時代替他的肺。醫生評估他必須做肺部移植手術，才有機會活命。他接受了。

加爾薩在三周內換了新的肺，手術相當成功，終於不再需要靠儀器呼吸。然而，加爾薩的肌肉在治療期間已萎縮，他必須接受復健重新學習如何走路，過程艱辛萬苦。長達六個月，他無法外出工作，沒了收入。5月27日這天，才終於出院。他後悔當時選擇不接種疫苗，也許便不需獨自度過如此痛苦的過程。他希望藉由自身故事，告訴大家應該打疫苗保護自己，萬一不幸染上新冠病毒，後果恐怕是不堪設想。學到了教訓，加爾薩一家人都已接種疫苗。

疫苗 聯邦疾病防治中心 拜登

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