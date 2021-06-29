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冠狀病毒不會通過水傳播 上三溫暖感染風險低

記者張宏／綜合報導
專家表示，在水療中心感染新冠病毒的風險很低。（Wi Spa網站圖）
專家表示，在水療中心感染新冠病毒的風險很低。（Wi Spa網站圖）

疫情期間，韓國三溫暖一直都在關閉，顧客渴望回到舖有粘土、礦物鹽或冰的桑拿房裡，放鬆身體。但是也有人擔心去SPA會被感染新冠病毒，究竟去三溫暖是否安全？

西達賽奈斯（Cedars-Sinai） 醫學中心傳染病醫生 Catherine Le博士表示，在水療中心感染新冠病毒的風險很低。

世紀城一家韓國三溫暖在一個月前開業，要求客人需提供疫苗接種證明，或過去三天內核酸檢測呈陰性證明才可進入，登記時還要體溫檢測及戴口罩，且建議室內保持社交距離。該中心經理金先生表示，他們重新開放之前要確保營業安全。

Catherine Le博士表示，冠狀病毒不會通過水傳播，因此在水療中心和游泳池無需擔心感染冠狀病毒。但如果是在一個通風不好的空間裡，近距離桑拿會如何？病毒實際上並不喜歡炎熱潮濕的氣候和條件。 由於新冠病毒不會在空氣中或物體表面存活很長時間，因此無需擔心之前在桑拿浴室中的人，只需擔心與你一起在桑拿浴室中的人。

布朗大學經濟學家Emily Oster一直在研究新冠數據，她表示，她不會和不認識的人一起去桑拿，但會和認識的人一起去桑拿。如果他們接種了疫苗，她會覺得很自在。

檢測 疫苗 社交距離

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