我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

為何洛縣府衛生官員怕 Delta 變體？因傳播性令人震驚

記者張宏／綜合報導
洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。（檔案圖）
洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。（檔案圖）

Delta變種病毒究竟有多可怕，令洛杉磯縣衛生局官員最近強烈建議，大家在室內繼續戴口罩。

自6月15日加州重啟後的數週以來，已完全接種疫苗的洛杉磯縣居民基本摘下口罩，這是疫情消退獲得自由的有力標誌。但是洛縣衛生局28日強烈敦促民眾，即使已接種疫苗也要恢復在室內戴口罩的動作，目的就是為了預防Delta變種病毒。

原因是洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。疫苗雖然提供強有力保護，但真正擔心的是那些尚未接受疫苗的人。

新數據顯示，Delta變種現在是加州第三大最常見的新冠病毒變種。根據加州公共衛生局發布的數據，該變種佔 6 月份加州新冠病毒病例的 14.5%，高於5月份的4.7%，當時它是全州第四大變種。

專家表示，最初在印度發現的 Delta 變種如果暴露於未接種疫苗的人群中，會帶來更大的感染機會。它是最近印度、英國和其他地方病例增加的原因。

但是接種疫苗的人可很好地防止感染和疾病。最近一項研究發現，輝瑞兩劑疫苗對由 Delta變種引起症狀的疾病有88%的有效性，對住院的保護率為 96%。

在洛杉磯縣，迄今已有123人被確認感染Delta變種。 其中，110 人未接種疫苗，三人部分接種疫苗。 該組人中兩次住院治療。另外被感染的十個人完全接種疫苗，但都不需要住院治療。

洛杉磯縣迄今沒有人死於 Delta變種。該縣發布的數據顯示，從去年12月7日到6月7日，99.8%的新冠死亡發生在未接種疫苗的人群中。

疫苗 加州 洛杉磯

上一則

法國賽諾菲藥廠將斥巨資 研發mRNA疫苗

延伸閱讀

比利時專家示警 Delta病毒正透過年輕人傳播

比利時專家示警 Delta病毒正透過年輕人傳播
俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%

俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%
Delta變種病毒肆虐 學生應在開學前完成接種

Delta變種病毒肆虐 學生應在開學前完成接種
不甩Delta病毒爆發可能 白宮國慶活動照常

不甩Delta病毒爆發可能 白宮國慶活動照常
隔10公尺還會感染Delta病毒 醫：防疫習慣要融入生活

隔10公尺還會感染Delta病毒 醫：防疫習慣要融入生活
比上周估計高一倍 法衛生部：Delta變種占新病例兩成

比上周估計高一倍 法衛生部：Delta變種占新病例兩成

熱門新聞

諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

2021-06-25 07:52
輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca，圖）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。美聯社

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

2021-06-23 10:47
美國食品暨藥物管理局25日對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。 美聯社

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

2021-06-26 07:56
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30
中國工程院院士鍾南山。(中新社)

鐘南山：Delta變異株傳染性極強 「密接」概念應更新

2021-06-27 13:23
父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音