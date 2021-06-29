為何洛縣府衛生官員怕 Delta 變體？因傳播性令人震驚

洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。（檔案圖）

Delta變種病毒究竟有多可怕，令洛杉磯 縣衛生局官員最近強烈建議，大家在室內繼續戴口罩。

自6月15日加州 重啟後的數週以來，已完全接種疫苗 的洛杉磯縣居民基本摘下口罩，這是疫情消退獲得自由的有力標誌。但是洛縣衛生局28日強烈敦促民眾，即使已接種疫苗也要恢復在室內戴口罩的動作，目的就是為了預防Delta變種病毒。

原因是洛縣衛生局官員們對 Delta 變體的傳播越來越感到震驚，它的傳播性可能是傳統新冠病毒株的兩倍。疫苗雖然提供強有力保護，但真正擔心的是那些尚未接受疫苗的人。

新數據顯示，Delta變種現在是加州第三大最常見的新冠病毒變種。根據加州公共衛生局發布的數據，該變種佔 6 月份加州新冠病毒病例的 14.5%，高於5月份的4.7%，當時它是全州第四大變種。

專家表示，最初在印度發現的 Delta 變種如果暴露於未接種疫苗的人群中，會帶來更大的感染機會。它是最近印度、英國和其他地方病例增加的原因。

但是接種疫苗的人可很好地防止感染和疾病。最近一項研究發現，輝瑞兩劑疫苗對由 Delta變種引起症狀的疾病有88%的有效性，對住院的保護率為 96%。

在洛杉磯縣，迄今已有123人被確認感染Delta變種。 其中，110 人未接種疫苗，三人部分接種疫苗。 該組人中兩次住院治療。另外被感染的十個人完全接種疫苗，但都不需要住院治療。

洛杉磯縣迄今沒有人死於 Delta變種。該縣發布的數據顯示，從去年12月7日到6月7日，99.8%的新冠死亡發生在未接種疫苗的人群中。