我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

法國賽諾菲藥廠將斥巨資 研發mRNA疫苗

中央社巴黎29日綜合外電報導
法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）。美聯社
法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）。美聯社

法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，計畫投資20億歐元（24億美元）研發mRNA疫苗，以跟上競爭對手輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）等藥廠腳步。

法新社報導，去年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗研發競賽中落後的賽諾菲宣布，從現在開始到2025年，每年都會投資4億歐元，目標是研發至少6款mRNA候選疫苗。

賽諾菲表示，他們計畫成立mRNA「卓越技術中心」，並聘雇400名員工，在美國麻州劍橋市（Cambridge）和法國中部馬西萊圖瓦勒（Marcy-L'Etoile）的實驗室進行研發。

賽諾菲旗下疫苗事業賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）執行副總裁崔歐福（Thomas Triomphe）在聲明中表示，「這筆鉅額投資代表我們正式加入新一代的疫苗競賽，未來mRNA技術將發揮最大影響力」。他還指出，「雖然mRNA技術並非所有傳染性疾病的解藥，但它可在日常預防上發揮巨大效用，滿足許多先前無法達到的公衛需求」。

mRNA疫苗的原理是注射後，mRNA會教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白，讓人體產生中和抗體。

賽諾菲正與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）聯手研發COVID-19疫苗，這款結合抗原與佐劑的疫苗已於5月展開第3期臨床試驗，希望在年底前取得上市授權。

此外，賽諾菲也與美國基因轉譯生物科學公司（Translate Bio）合作研發同樣採用mRNA技術的流感疫苗，近斯已展開人體試驗。

流感疫苗 投資 美國

上一則

俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%

延伸閱讀

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚
俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%

俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%
立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩

立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩
法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑
保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗
臉書傳打AZ疫苗會終身失智 台調查局發現散布者住海外

臉書傳打AZ疫苗會終身失智 台調查局發現散布者住海外

熱門新聞

諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

2021-06-25 07:52
輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca，圖）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。美聯社

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

2021-06-23 10:47
美國食品暨藥物管理局25日對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。 美聯社

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

2021-06-26 07:56
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30
中國工程院院士鍾南山。(中新社)

鐘南山：Delta變異株傳染性極強 「密接」概念應更新

2021-06-27 13:23
父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音