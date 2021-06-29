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俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%

中央社莫斯科29日綜合外電報導
圖為俄羅斯「衛星-V」疫苗。路透
圖為俄羅斯「衛星-V」疫苗。路透

俄羅斯新聞社（RIA）報導，研發俄羅斯「衛星-V」疫苗的加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）副所長洛古諾夫今天表示，衛星-V對抗Delta變異株的效力高達約90%。

路透社報導，研究人員先前發現，衛星-V疫苗（Sputnik V）對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）原始病毒株，有將近92%效力。

洛古諾夫（Denis Logunov）表示，衛星-V對抗Delta變異株的效力，是依據數位醫療紀錄和接種紀錄計算出來的數字。

克里姆林宮今天表示，由於民眾對疫苗的需求低迷，俄國將無法達到秋季前讓60%人口接種疫苗的目標。俄國政府防疫小組表示，過去24小時有652人染疫死亡，創下單日新高死亡紀錄。

俄國當局將近期感染COVID-19人數激增，歸咎於Delta變異株和許多民眾不願接種疫苗。Delta變異株病例占所有新增病例約9成。

儘管免費且可廣泛接種疫苗，但接種率仍偏低，部分地區當局不得不強制部分勞工接種，甚至推出各種獎勵辦法吸引人們接種，像是抽汽車或公寓等。

俄國自疫情爆發以來，至今累計約550萬人確診。

疫苗 Delta變異株 俄國

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