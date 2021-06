打疫苗坐等觀望比例最高的人群：18至29歲

非裔、拉丁裔社區以及鄉村地區疫苗接種推進步履蹣跚,成爲加州防疫新挑戰。(記者楊青/攝影)

非裔 、拉丁裔社區以及鄉村地區疫苗 接種推進步履蹣跚,成爲加州 防疫新挑戰。

californiahealthline.org28日刊登題爲「Without Enough Boots on the Ground, California’s Vaccination Efforts Falter」的長篇文章,指加州州長紐森一再吹噓加州是美國疫苗接種率最高的州之一,但是,在今年秋天面臨罷免選舉的紐森很少提到,在新冠疫情最嚴重的非裔和拉丁裔社區,以及反對疫苗最爲嚴重的鄉村地區,加州的新冠疫苗接種量基本上停滯不前。

在這些社區中,對政府和聯邦醫療保健系統的深深不信任,與該州為3400萬符合疫苗接種條件的居民完成疫苗接種的努力,發生了衝突。

文章說,在這些社區和地方,州衛生官員相信他們可以改變很多人的想法。但公共衛生專家表示,因爲接種疫苗的公共信息和外展活動過度依賴私人廣告公司和谷歌和加州藍盾,很多人對疫苗相關信息的真實性大打折扣。

「許多人不相信有關疫苗的信息,因為它來自具有謀利動機的私營公司」,加州捐贈基金資深副總裁伊頓和其他公共衛生專家說,很多民眾對非營利組織、縣衛生部門和社區診所更加信任,但是,加州的61個地方公共衛生局多年來一直受到收入下降、預算削減和人員減少的挑戰。此次疫苗接種的宣傳與執行,這些部門同樣顯得力不從心,以至於很多偏遠和弱勢群體的疫苗推廣舉步維艱。

根據加州公共衛生局的數據,近60%的加州人已全面接種疫苗,但進展並不均衡。截至上週五,只有 39% 符合條件的非裔居民和40%的拉丁裔接種疫苗,中央山谷等地區的疫苗接種率停滯不前,面臨Delta變種病毒的威脅大大增加。中加州地區公共衛生官員表示,有一段時間,他們每天至少為1500農工和居民接種疫苗,但現在,每天打十幾個人都非常困難。

凱撒醫療集團最新民調顯示,目前對接種疫苗抱持坐等觀望態度比例最高的人群,為18至29歲的年輕人,19%的年輕人表示「看看再説」;非裔和拉丁裔則是觀望比例最高的族群;共和黨則有最多的「老鐵」,27%的受訪者表示「絕不打疫苗」。

「絕不接種疫苗」的人群中,7%的城市居民表示自己不會接種疫苗,郊區不打算接種疫苗的比例為15%,住在鄉村的居民中,高達24%的人表示自己無論如何都不會接種疫苗。調查顯示,不打算接種疫苗的人群當中,部分是因爲黨派和信仰的原因,部分則是因爲對疫苗安全性的擔心,一些人甚至相信接種疫苗「會變成僵屍」的傳言。目前,政府正通過總額達1億1650萬元的疫苗樂透和豪華度假套餐來讓那些坐等觀望的民眾回心轉意,儘快接種疫苗。