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加州6月感染Delta病毒占比上升 打疫苗是最好防護方法

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局局長費若近日再度強調，接種新冠疫苗是減少感染和保護自己和他人的最好方式。（本報檔案照）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若近日再度強調，接種新冠疫苗是減少感染和保護自己和他人的最好方式。（本報檔案照）

加州衛生局最新數據顯示，6月份加州新冠病毒確診病例，有14.5%是感染到新冠Delta變種病毒，5月份這個比例只占4.7%。專家指出，對尚未接種疫苗的人士，一旦曝露在Delta變種病毒之下，很容易感染。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若近日再度強調，雖然掩蔽和保持距離仍然是減少新冠病毒傳播的好方法，但其實美國已擁有最強大的工具-新冠疫苗來減少感染和保護自己和他人。

根據洛縣最新的統計數據顯示，6 月 7日至12 月7日期間，99.6%的新冠感染涉及未接種疫苗的人。那段時間因新冠病毒住院的人，有98.7%未接種疫苗。在死亡的人士中，有99.8% 的人沒有接種疫苗。

截至 6月20 日，洛縣已管理了逾1020 萬劑疫苗，67% 年齡在 16 歲及以上的居民至少接種了一劑， 58% 的人完全接種了疫苗。

洛縣將繼續為尚未接種疫苗的民眾提供激勵措施，即日起至星期四，18 歲及以上的人士只要在洛縣、洛市運營的場所，或是St. John's Well Child and Family Center接種疫苗，將有機會贏取二選一，前往六旗魔術山、洛杉磯動物園、自然歷史博物館和the La Brea Tar Pits的季票，以及加州科學中心的門票。

疫苗 洛縣 加州

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