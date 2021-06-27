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鐘南山：Delta變異株傳染性極強 「密接」概念應更新

記者羅印冲/即時報導
中國工程院院士鍾南山。(中新社)
中國工程院院士鍾南山。(中新社)

中國工程院院士鐘南山近日表示，Delta變異株在身體中的潛伏期比較短，兩三天就會發病，甚至有些24小時就發病。Delta變異株傳染性非常強，傳播早期，有的Delta變異株10天之內有5代傳播。假設中國疫苗是70%保護率，中國建立群體免疫需要80%或以上疫苗接種率。

據澎湃新聞報導，他表示，由於Delta變異株患者的病毒載量高，呼出病毒濃度大，傳染性極強，過去的密接概念已不適用。過去是在發病前兩天的家人、同辦公室、1公尺之內同吃飯、開會，現改為在同一空間、同一單位、同一建築，在發病前四天等，根據這個概念，分級制定了封閉、封控等不同的管控模式，進行全隔離或指定單人聯繫日常生活等，重點密接人群的管控，在該地區甚至全廣州地區進行全員的核酸檢測基礎上，重點檢測密接人員。

此外，透過手機定位及公共場所電視監控，查出曾到過高危區的人群，用黃碼標誌，對於與病例同時段在密閉或通風不良場所人員，上述地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員賦予黃碼。要求黃碼人員在24小時內盡快完成核酸檢測，未按時接受採樣檢測的，由社區三人小組上門排查。各地結合本地防控實際和風險高低，可增加黃碼人員核酸檢測頻率為3天2檢或7天3檢。這種黃碼製度已經在全廣東使用。

他表示，通過以上的措施，及時發現。廣州的傳播鏈總共有167個病例，其中廣州153例、湛江1例、茂名1例。主動搜索發現時沒有症狀的53例，佔31.74%。發現方式：密接者（已受管控）109例（佔65.27%）。

有關下一步防控，鐘南山指出，面對可能在全世界流行的新冠Delta變異株，必須在防控和發展經濟這兩方面，建立一個新平衡。除了嚴格遵守群防群控的措施外，盡快推廣疫苗注射，建立人群的群體免疫，也是迫在眉睫。

至於接種全病毒滅活疫苗對新冠Delta變異株有無效果？他表示，廣州市在通過對感染者及密接接觸者接種疫苗效果觀察，初步分析完成全程免疫接種的預防效果明顯，疫苗預防密接接觸者感染效果為69%，預防發展為新冠肺炎的效果為73%，預防重症效果達95%以上。這些初步資料均說明中國國產疫苗的接種對Delta變異株的保護作用。

他表示，建立群體免疫的一般原則是，如果疫苗的保護率為70%，那麼需要至少80%的人接受疫苗接種，才可能形成群體免疫。在廣州及廣東目標，差距還較大，全中國的差距更大，所以要建立群體免疫，特別是對新冠Delta變異株的保護力，需要加快疫苗的接種。總的來說，廣東省在首次中國的新冠Delta變異株社區傳播的防控，取得了較好的階段性成果，需要不斷的總結，並向全中國各地分享經驗和教訓。

疫苗 Delta變異株 中國

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