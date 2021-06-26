我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱氣球撞電線墜毀 新墨西哥州5死

嬌生與紐約州和解 助長鴉片類藥物上癮 賠償2.3億元

疫苗接種：有人觀望 有人鐵心不打

記者楊青／洛杉磯報導
疫苗接種：有人觀望，有人鐵心不打。（洛杉磯縣衛生局）
疫苗接種：有人觀望，有人鐵心不打。（洛杉磯縣衛生局）

一方是政府推出各種獎勵鼓勵民眾接種新冠疫苗，一方則是疫苗接種數字無突破性上升。凱撒醫療集團本周最新的統計和民調顯示，目前坐等觀望比率最高的人群為18至29歲的年輕人，19%的年輕人表示「看看再説」；非裔和拉丁裔則是觀望比率最高的族群；共和黨則有最多的「老鉄」，27%的受訪者表示「絕不打疫苗」。

凱撒醫療集團家庭基金中心kff.org的民調分爲「已接種疫苗」、「看看再說」、「如果一定要求就接種」、「絕不接種」等四種。調查結果顯示，12%的民眾目前對接種疫苗繼續抱持觀望態度，以不同年齡群劃分，18至29歲的占19%，30至49歲的14%，50至64歲的10%，65歲以上的4%；白人中10%持觀望態度，非裔22%，拉丁裔15%；共和黨12%，民主黨6%，無黨派人士17%；城市居民13%，郊區居民12%，鄉村居民11%。

被調查者中66%的人已全部完成疫苗接種，其中65歲以上群眾84%已完成接種，比例最高；其次是50至64歲人士有72%，再次是30至49歲的56%和18至29歲的55%。受訪者中67%的白人已打疫苗，拉丁裔為64%，非裔60%；以黨派劃分，民主黨接種疫苗比例為88%，共和黨50%，無黨派61%；城市居民71%，教區居民64%，鄉村居民60%。

令政府和公共衛生部門關注的是，受訪者中13%的人表示他們「無論如何都不會接種新冠疫苗」，以年齡劃分，30至49歲人群比例最高，20%的人表示自己不會接種疫苗。其他不願接種疫苗的族群，15%的白人表示絕不打疫苗，排行第一；拉丁裔9%，居二；非裔6%，居三。以黨派劃分，高達27%的共和黨受訪人表示自己不會接種新冠疫苗，民主黨人為3%，無黨派人士為11%。

「絕不接種疫苗」的人群中，其居住環境也有很大區別，7%的城市居民表示自己不會接種疫苗，郊區居民不打算接種疫苗的比例為15%，住在鄉村的居民中，高達24%的人表示自己無論如何都不會接種疫苗。

疫苗 共和黨 非裔

上一則

紐約華埠7天零確診 法拉盛合格居民100%打過疫苗

延伸閱讀

加大州大要求開學前接種疫苗 三學生提告

加大州大要求開學前接種疫苗 三學生提告
Delta入侵台社區 醫憂先天不足後天失調

Delta入侵台社區 醫憂先天不足後天失調
中國打新冠疫苗突破11億劑次 接種率逾40%

中國打新冠疫苗突破11億劑次 接種率逾40%
同是疫苗接種前段班 塞席爾再祭封鎖 冰島全面解封

同是疫苗接種前段班 塞席爾再祭封鎖 冰島全面解封
視訊證嚴法師 蔡英文：積極處理慈濟捐疫苗計畫

視訊證嚴法師 蔡英文：積極處理慈濟捐疫苗計畫
呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶

呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶

熱門新聞

父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20
專家認為，「在對的時間做對的檢測很重要」。（本報檔案照）

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

2021-06-20 20:37
輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca，圖）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。美聯社

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

2021-06-23 10:47
諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

2021-06-25 07:52
美國食品暨藥物管理局25日對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。 美聯社

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

2021-06-26 07:56
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…
李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底