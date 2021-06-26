我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

邁阿密急尋40年大樓崩塌原因 與「剝落問題」有關？

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
美國食品暨藥物管理局25日對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。 美聯社
美國食品暨藥物管理局25日對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。 美聯社

美國食品暨藥物管理局今天對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，在提供給醫護人員的疫苗資料單張做了若干修正加註警語，提醒接種後不良事件通報顯示發生心肌炎和心包炎的風險增加，特別是在施打第二劑之後，以及疫苗施打幾天後，出現的症狀。

根據疫苗接種後不良事件通報系統（VAERS），截至6月11日，全美已施打3億劑莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）/BioNTech的兩款mRNA疫苗中，有1200多起心肌炎或心包膜炎病例。

這些案例在男性身上、以及打完第2劑一週內發生的情況特別高些。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），有309名30歲以下年輕人住院，其中295人已經出院。

有幾個國家衛生監管單位已經在調查，注射莫德納和輝瑞的兩款mRNA疫苗後發生心肌炎和心包炎的病例，這些在年輕男性身上發生的頻率較高。

疾管中心預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP）於23日召開會議，廣泛檢討關資訊之後，FDA作上述更新。

輝瑞和莫德納公司在下班時間，並未立即回覆路透的詢問。

疫苗 莫德納 輝瑞

上一則

1張圖看疫情：全美56.3%成人 完全接種疫苗

延伸閱讀

逾80國淪陷…Delta病毒擴散 衝擊國際疫苗防線

逾80國淪陷…Delta病毒擴散 衝擊國際疫苗防線
視訊證嚴法師 蔡英文：積極處理慈濟捐疫苗計畫

視訊證嚴法師 蔡英文：積極處理慈濟捐疫苗計畫
1張圖看疫情：全美56.3%成人 完全接種疫苗

1張圖看疫情：全美56.3%成人 完全接種疫苗
呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶

呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶
觀察站／施打配送數變 中央只會突襲？

觀察站／施打配送數變 中央只會突襲？
接種疫苗後「突破性染疫」 全美至少4100例

接種疫苗後「突破性染疫」 全美至少4100例

熱門新聞

父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20
專家認為，「在對的時間做對的檢測很重要」。（本報檔案照）

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

2021-06-20 20:37
輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca，圖）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。美聯社

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

2021-06-23 10:47
諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

2021-06-25 07:52
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30
洛杉磯縣年輕西裔和非裔居民在疫苗接種率方面繼續落後於其他族裔。（檔案圖）

Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠

2021-06-19 21:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿
邁阿密海景公寓坍塌 至少4死…逾159人失蹤 凶多吉少

邁阿密海景公寓坍塌 至少4死…逾159人失蹤 凶多吉少