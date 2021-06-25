全美接種後染疫住院率0.1% 接種後死亡率0.8%

美國如今不幸染疫逝世的族群，大多數都沒有注射疫苗。（本報檔案照）

美聯社分析CDC釋出的5月份數據發現，全美超過85萬3000人因染上新冠肺炎 住院，其中有少於1200人為接種後仍染疫的民眾，意味著接種後仍染疫者住院率只有0.1%；在超過18萬人染疫死亡數據中，只有150人接種後仍染疫致死，接種後染疫死亡率僅0.8%。也就是說，如今不幸染疫逝世的族群，絕大多數都沒有注射疫苗 。

依照現有數據來看，接種疫苗對抵抗新冠肺炎有不錯的效果，全美染疫死亡人數截至6月25日已降至在400人左右。美聯社指出，若美國 全數人民都接種疫苗，死亡人數有望降到「零」。全球疫苗短缺之時，美國卻供大於求，疫苗過剩。各界政府官員、民間團體均呼籲大眾，盡快接種疫苗，以保護自身及他人的安全。

懷俄明州（Wyoming）的68歲小商鋪老闆巴格內（Ross Bagne），今年2月有資格接種疫苗，當時認為自己平時不太出門，沒有打疫苗的必要。由於沒有疫苗保護，巴格內6月4日死於新冠肺炎。他在感染期間住院超過三周，肺部積水又因中風一直無法吞嚥，十分痛苦。

阿肯色州（Arkansas）目前是全美接種疫苗率最低的一州，僅有33%人口完全接種疫苗。確診率、住院率、死亡率都在上升。州長Asa Hutchinson在推特上難過發文說，「看到大家不打疫苗，染疫後卻重病甚至死亡，心裏真的相當難過」。他鼓勵大家趕緊前往疫苗站打疫苗保護自己。

事實上，拜登政府抗疫團隊前顧問Andy Slavitt在6月初時曾說過，美國大概98%至99%的染疫死亡者均沒有打過疫苗。今年1月為染疫死亡高峰，當時美國每日有超過3400人因染疫而亡。CDC主任Rochelle Walensky日前也強調新冠疫苗，照現況看來，似乎可高效避免染疫致死的可能性。CDC數據顯示，目前全美已有63%有資格打疫苗的民眾，至少接種了一劑疫苗，53%完全接種疫苗。

不過西雅圖華盛頓大學（University of Washington）的健康指標科學（health metrics science）教授Ali Mokdad 根據數據預測，全美疫苗施打率若持續不足，到了秋冬季時，美國很可能將再出現新一波疫情爆發。明年染疫死亡人數也可能再達每日1000人。