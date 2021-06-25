Delta變種病毒肆虐全球 WHO籲打疫苗者戴口罩

隨著Delta變種病毒繼續肆虐全球，WHO呼籲已接種疫苗族群，最好繼續戴口罩，與人保持社交距離。（本報檔案照）

隨著Delta變種病毒 繼續肆虐全球，世界衛生組織（WHO ) 25日呼籲已接種疫苗 族群，最好繼續戴口罩，與人保持社交距離，避免去人潮多得地方，以防止Delta變種病毒繼續在全球擴散。世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）強調，大家不能因為打了兩劑疫苗就感到心安，還是得繼續設法保護自己，「疫苗本身無法阻止病毒在社區傳播」。呼籲大家謹慎行事，不要冒險。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）釋出的最新數據，全美新增的確診人數在過去幾周維持低點，平均每日新增確診1萬1659人。隨著越來越多人接種疫苗，美國 過去幾個月的確診人數一直大幅下降。

也因如此，美國多州都已解除口罩令，允許大眾恢復正常生活。然而，WHO官員認為即使打了疫苗也「不該冒險」，因為全球仍有非常多國家，疫苗接種不如美國普及，全球仍有多數人未接種疫苗，這些人容易攜帶傳播力更強的Delta變種病毒。

根據華爾街週報25日的報導，以色列有將近一半以上感染Delta變種病毒者，都打過兩劑輝瑞疫苗。疫情升溫，迫使以色列再度要求人民在室內戴口罩及實施防疫措施。WHO上周公告，Delta變種病毒現已成為全球最主要傳播的病毒。