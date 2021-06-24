我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州公寓倒塌 至少1死 51人下落不明

香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）
關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）

隨著加州全面重新開放，新冠病毒Delta變種引起人們的普遍關注，政府發出警告，對於未接種新冠疫苗的民眾來說，Delta變種病毒將帶來潛在的重大風險。

美國現有的疫苗被認為對Delta變種有效，就像疫苗對所有已知變種有效一樣，但數千萬未接種疫苗的人可能處於脆弱狀態。傳染病學專家指出：「如果你接種了疫苗，那就沒什麼可擔心的，如果你沒有接種疫苗，那你可能會被感染。」

什麼是Delta變種病毒？

Delta變種病毒，也稱為B.1.617.2，首先在印度被發現。 Delta 變種的傳播性可能是傳統菌株的兩倍。

在全國范圍內，從5月9日到5月22日，Delta變體占基因組測序冠狀病毒樣本不到3%。 6月6日至6月19日，這一比例上升到 20% 以上。在加州，Delta變體已從4月份佔分析的病毒樣本的 1.8%增長到5月份的4.8%。 Delta 變體現在是加州第四大最常發現的變體，目前，Delta變體正在加州蔓延。洛縣官員表示，從4月下旬到6月初，他們在居民中發現了64例Delta變種病例，其中大部分是在過去幾週內得到確認。

Delta變種病毒比其他變體更致命嗎？

雖然已知Delta變種更具傳染性，但它是否會比其他病毒變體引起更嚴重的疾病，專家們存在分歧。

「越來越多的年輕人受到Delta變種病毒的感染，他們被送到醫院救治，這不是一個好兆頭。」Scripps Research Translational研究所所長Eric Topol博士說，相比之下，40歲以下的年輕人，很少因為感染傳統菌株住院，「但是沒有證據表明，Delta變體比其他變體更容易導致死亡。」

其他專家也不相信Delta變體有可能導致更嚴重的疾病。舊金山加大（UC San Francisco）傳染病專家Monica Gandhi博士指出，英國的新冠住院人數實際上比新病例增長得更慢，這意味著感染者住院的機會已經減少。

Delta變種病毒對兒童有什麼影響？

Gandhi博士說，從目前跡象來看，幼兒的感染風險似乎沒有增加。兒童不太可能感染新冠病毒，因為他們鼻子中稱為ACE2受體的蛋白質要比成年人少得多，新冠病毒需要進入這些蛋白質才能感染身體。

疫苗對於Delta變體效果如何？

目前已證明對Delta變體有效的疫苗，包括兩劑輝瑞疫苗和兩劑AZ疫苗的接種。 AZ疫苗在英國被廣泛使用，但尚未授權在美國使用。最近一項研究發現，接種兩劑輝瑞疫苗對由Delta變體引起的有症狀的疾病有效率為88%，對住院的保護率為96%。

Delta變體是否威脅加州重新開放？

專家說目前Delta變體沒有威脅到加州的重新開放，因為現在接種疫苗的人數太多了。加州73%的成年人至少接種了一劑疫苗，高於全國的66%。同時，加州也有很多人對新冠病毒具有持久的免疫力，因為他們在感染後倖存下來。但官員敦促過去感染過的人仍然需要接種疫苗，因為通過接種獲得的免疫力比通過感染獲得的免疫力更好，持續時間更長。

目前最值得關注和擔心的，還是未接種疫苗的少數人口。

疫苗 加州 變種病毒

上一則

仍憂心血栓風險…澳洲10月起擱置AZ疫苗、僅依要求使用

延伸閱讀

Delta 85國現蹤 占美20%病例 將成主要感染源

Delta 85國現蹤 占美20%病例 將成主要感染源
仍憂心血栓風險…澳洲10月起擱置AZ疫苗、僅依要求使用

仍憂心血栓風險…澳洲10月起擱置AZ疫苗、僅依要求使用
對抗Delta變種病毒 專家籲打3劑疫苗

對抗Delta變種病毒 專家籲打3劑疫苗
牛津研究：接種2劑AZ疫苗 對Delta等2印度變種有效

牛津研究：接種2劑AZ疫苗 對Delta等2印度變種有效
金山馬連縣爆2波變種疫情 群體免疫倖免於難

金山馬連縣爆2波變種疫情 群體免疫倖免於難
Delta毒株傳播迅猛 未接種者是破口

Delta毒株傳播迅猛 未接種者是破口

熱門新聞

父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20
專家認為，「在對的時間做對的檢測很重要」。（本報檔案照）

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

2021-06-20 20:37
輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca，圖）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。美聯社

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

2021-06-23 10:47
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-18 02:16
洛杉磯縣年輕西裔和非裔居民在疫苗接種率方面繼續落後於其他族裔。（檔案圖）

Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠

2021-06-19 21:15
國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺的喪失，且會長期影響思考和注意力。(NIH圖片)

為什麼未接種疫苗者有必要接種 新研究有答案

2021-06-21 18:07

精彩推薦

超人氣

更多 >
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追
McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美
光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶
現場畫面曝光…佛州公寓倒塌 至少1死 51人下落不明

現場畫面曝光…佛州公寓倒塌 至少1死 51人下落不明