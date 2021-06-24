新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險

關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）

隨著加州 全面重新開放，新冠病毒Delta變種引起人們的普遍關注，政府發出警告，對於未接種新冠疫苗 的民眾來說，Delta變種病毒 將帶來潛在的重大風險。

美國現有的疫苗被認為對Delta變種有效，就像疫苗對所有已知變種有效一樣，但數千萬未接種疫苗的人可能處於脆弱狀態。傳染病學專家指出：「如果你接種了疫苗，那就沒什麼可擔心的，如果你沒有接種疫苗，那你可能會被感染。」

什麼是Delta變種病毒？

Delta變種病毒，也稱為B.1.617.2，首先在印度被發現。 Delta 變種的傳播性可能是傳統菌株的兩倍。

在全國范圍內，從5月9日到5月22日，Delta變體占基因組測序冠狀病毒樣本不到3%。 6月6日至6月19日，這一比例上升到 20% 以上。在加州，Delta變體已從4月份佔分析的病毒樣本的 1.8%增長到5月份的4.8%。 Delta 變體現在是加州第四大最常發現的變體，目前，Delta變體正在加州蔓延。洛縣官員表示，從4月下旬到6月初，他們在居民中發現了64例Delta變種病例，其中大部分是在過去幾週內得到確認。

Delta變種病毒比其他變體更致命嗎？

雖然已知Delta變種更具傳染性，但它是否會比其他病毒變體引起更嚴重的疾病，專家們存在分歧。

「越來越多的年輕人受到Delta變種病毒的感染，他們被送到醫院救治，這不是一個好兆頭。」Scripps Research Translational研究所所長Eric Topol博士說，相比之下，40歲以下的年輕人，很少因為感染傳統菌株住院，「但是沒有證據表明，Delta變體比其他變體更容易導致死亡。」

其他專家也不相信Delta變體有可能導致更嚴重的疾病。舊金山加大（UC San Francisco）傳染病專家Monica Gandhi博士指出，英國的新冠住院人數實際上比新病例增長得更慢，這意味著感染者住院的機會已經減少。

Delta變種病毒對兒童有什麼影響？

Gandhi博士說，從目前跡象來看，幼兒的感染風險似乎沒有增加。兒童不太可能感染新冠病毒，因為他們鼻子中稱為ACE2受體的蛋白質要比成年人少得多，新冠病毒需要進入這些蛋白質才能感染身體。

疫苗對於Delta變體效果如何？

目前已證明對Delta變體有效的疫苗，包括兩劑輝瑞疫苗和兩劑AZ疫苗的接種。 AZ疫苗在英國被廣泛使用，但尚未授權在美國使用。最近一項研究發現，接種兩劑輝瑞疫苗對由Delta變體引起的有症狀的疾病有效率為88%，對住院的保護率為96%。

Delta變體是否威脅加州重新開放？

專家說目前Delta變體沒有威脅到加州的重新開放，因為現在接種疫苗的人數太多了。加州73%的成年人至少接種了一劑疫苗，高於全國的66%。同時，加州也有很多人對新冠病毒具有持久的免疫力，因為他們在感染後倖存下來。但官員敦促過去感染過的人仍然需要接種疫苗，因為通過接種獲得的免疫力比通過感染獲得的免疫力更好，持續時間更長。

目前最值得關注和擔心的，還是未接種疫苗的少數人口。