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12-18歲打疫苗 洛杉磯YMCA免費提供健身會員資格

記者李雪／綜合報導
圖為亞裔青少年Caleb Chung，去年12月在北卡杜克大學醫院接受輝瑞疫苗的試驗。(美聯社)
圖為亞裔青少年Caleb Chung，去年12月在北卡杜克大學醫院接受輝瑞疫苗的試驗。(美聯社)

為鼓勵接種新冠疫苗洛杉磯大都會基督教青年會（YMCA of Metropolitan Los Angeles）為12至18歲且至少接種一劑疫苗的人，提供為期兩個月的免費健身房會員資格。

已接種疫苗的青少年，可在YMCA在洛杉磯地區的21個開放地點中的任何一個，出示疫苗卡，便可獲得兩個月免費會員資格。據該機構稱，這項激勵措施僅在容量不足之前適用於新成員。該項目與凱撒醫療（Kaiser Permanente）提供的20萬元贈款有關，該贈款將加強YMCA的新冠疫苗工作、教育和外展計劃。

「我們感謝凱撒醫療與我們合作，鼓勵年輕人接種新冠疫苗，幫助他們的社區走向疫情的恢復」，洛杉磯YMCA執行副總裁/首席任務推進官Victor Dominquez 說，「這筆捐款進一步擴大了我們的宣傳範圍，教育高風險社區接種疫苗的好處。免費健身房會員資格的激勵，為那些可能沒有機會或沒有資金加入健身房設施的年輕人提供一個包容性的機會，並使他們了解定期體育鍛煉對建立健康生活方式的重要性。」

凱撒醫療負責社區衛生和政府關係的副總裁John Yamamoto則表示，該醫療機構「致力於盡其所能，幫助阻止新冠病毒在南加州傳播，我們與洛杉磯YMCA合作，幫助增加社區的疫苗接種，這是朝著這個方向邁出的至關重要的一步」。

疫苗 洛杉磯 健身

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