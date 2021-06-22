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感染過病毒已有抗體？專家說還是要打疫苗

【洛杉磯訊】
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局22日繼續敦促民眾接種疫苗，特別是隨著新冠病毒（COVID-19）高度傳染性的Delta變種近期持續發威，公衛專員強調，即便是以前感染過新冠的民眾，仍然需要接種疫苗，因為這些感染過的人群所獲得的天然免疫力不會持久。

洛縣縣政委員會主席蘇麗絲在周二的縣政會議上表示，週末她問一位家長和他的孩子是否接種了疫苗，他說沒有，理由是他們之前已經感染了新冠肺炎，身上有病毒抗體。蘇麗絲表示，至少在拉丁裔社區，似乎不少人有這種想法，認爲感染過病毒的人不再需要接種疫苗，因爲他們已擁有抗體，刀槍不入。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，這是人們認知的很大誤區。人們聲稱他們對某種病毒具有天然免疫力。雖然確實感染了新冠的人已經有一些自然免疫力，但不幸的是這種免疫力會逐漸下降和減弱，最終消失。問題是，我們不確定抗體和免疫力什麼時候開始減弱，什麽時候已減弱到無法對抗病毒，所以接種疫苗非常重要。

費若表示，另一個神話是說，周邊很多人感染，但自己從未感染，全家人都生病，自己沒有感染和生病等等，這些情況讓一些人相信自己有天然免疫力，不需要接種疫苗。

費若表示，好消息是有些人居然有在高感染率的環境未被感染，壞消息是這些人還是很容易被感染，尤其是新的變種病毒，傳染性更强，在很多人都已接種疫苗的環境中，這些變種病毒很容易找上免疫力低的人群。

從今年4月開始在洛杉磯發現的Delta變種病毒，到6月已發展到64例。專家表示，Delta變種非常廣泛，比 新冠病毒的所有其他突變更具傳染性，並且可能導致更嚴重的疾病。

根據洛縣公共衛生局周一公佈的數字，洛縣消費新冠疫苗至今已超過1000萬劑，16歲以上人口中58%已完全接種疫苗，16 歲以上人口中67%的人至少部分接種疫苗。

亞裔是接種疫苗比例最高的族裔，也是最近三周感染率、住院率和死亡率最低的族裔，白人其次，非裔和拉丁裔的情況最糟，疫苗接種率嚴重滯後，感染率和死亡率最高。

疫苗 免疫力 洛縣

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