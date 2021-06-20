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紐時：美捐台250萬劑疫苗 美中關係恐更緊繃

中央社╱紐約20日專電
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日下午順利運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）說，要特別謝謝美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）這麼長時間來的協助。(中央社)
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日下午順利運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）說，要特別謝謝美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）這麼長時間來的協助。(中央社)

紐約時報報導，美國台灣新冠病毒疫情嚴峻時捐贈250萬劑疫苗，美中緊張關係恐加劇。美方官員說，美國知道台灣取得疫苗面臨不公平挑戰，這次捐贈顯得更為重要。

美國捐贈的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗20日運抵台灣，衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這批疫苗對控制疫情有正面作用。美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，這是美台關係真朋友、真進展。

日本6月稍早宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，以及美國三位聯邦參議員訪台期間公布美方將捐贈75萬劑疫苗時，中方官員都表達不滿。

報導寫道，美方捐贈台灣的疫苗量較原先承諾加碼兩倍多，可能使美中關係更為緊繃。

報導引述未具名美方高層官員表示：「我們知道台灣在取得疫苗方面遭遇不公平挑戰，使得這次捐贈更添重要性。我們在國際衛生議題上一直與台灣有著緊密夥伴關係，雙方在疫情期間攜手合作。台灣在疫情爆發初期向美國伸出援手，提供個人防護裝備及其他拯救生命的物資。」

紐時上周報導，台灣無法取得德國生技廠商BioNTech的新冠病毒疫苗，總統蔡英文指責中國介入，中方反控台灣政治操作，凸顯兩岸互不信任，連抗疫都難以化解僵局。

中國上海復星醫藥握有這款BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）共同開發的疫苗大中華區獨家代理權。報導說，對許多台灣民眾來說，透過中國企業購買疫苗是令人不快的事。

新冠疫情爆發後，台灣防疫被視為世界典範之一。但根據牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）計畫資料，台灣平均每日確診病例在5月兩周內從不到10例暴增到近600例。這項數據現在已降至200例以下。

台灣 疫苗 美國

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