Delta變種病毒似更易傳染年輕人 未打疫苗快去打

截至18日，全美已有約53.1%人口至少接種第一劑疫苗。（本報檔案照）

最早在印度發現的新冠變種病毒 Delta已開始影響全球。美國總統拜登 （ Joe Biden）日前在白宮記者會上，提醒年輕人要多加注意，因為Delta變種病毒似乎更容易傳染年輕人，且傳播力強。他呼籲大眾盡快施打疫苗 ，「唯有接種疫苗，才有機會避免被傳染」。

拜登表示，Delta變種病毒傳播速度更快、更容易、且更致命。該病毒已構成未接種疫苗者的威脅，建議民眾快打疫苗。目前只打第一劑的民眾，也最好盡快接種第二劑，因為一劑的保護效力仍不夠抵抗Delta變種病毒。

世界衛生組織 (WHO) 首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦 (Soumya Swaminathan) 18日表示，最先在印度發現的Delta變種病毒，即將變成全球主流病毒株；聯邦疾病防治中心 (CDC) 主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，同日也對美國做出相同預測。她說，目前Delta變種病毒已經佔10%的全美新增確診人數，敦促國人盡快接種新冠疫苗，或可免除病毒威脅。

根據WHO研究數據指出，Delta變種病毒比Alpha變種病毒的傳播力強大60%。Alpha變種病毒最初在英國發現，比最初的新冠病毒更容易傳染他人。

賓州兒童醫院疫苗教育中心主任Paul Offit表示，Delta變種病毒已經取代去年橫掃歐洲的Alpha變種病毒。全美必須再提高接種疫苗人口，才有辦法避免病毒再次不斷變種。「目前打疫苗是唯一的避免措施」。

截至18日，全美已有約53.1%人口至少接種第一劑疫苗。美國似乎無法在國慶日前，達到拜登總統設下的標準：國慶日前達70％人口至少接種第一劑疫苗。目前全美各州為鼓勵更多人打疫苗，推出不少刺激方案，只為提供民眾更多注射疫苗的動力。