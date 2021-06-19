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洛杉磯縣接種率高 新冠死亡病例低

記者張宏／綜合報導
洛杉磯縣經過十多個月的努力，目前表現優於舊金山，主要原因是疫苗接種率比較高。（檔案圖）
洛杉磯縣經過十多個月的努力，目前表現優於舊金山，主要原因是疫苗接種率比較高。（檔案圖）

洛杉磯縣逆襲，表現優於舊金山。在一年多疫情大部分時間裡，舊金山灣區比洛杉磯縣更有效控制新冠病毒的傳播，洛縣一度成為美國重災區之一。但洛縣開始逆襲，在過去一周內每天報告約 2 例新冠死亡病例，遠遠低於 1 月份241例峰值。相比之下，灣區多個地區每天報告 4 人死亡，低於 63 人峰值。但洛縣人口1000 萬，灣區人口770萬。

灣區是加州新冠病毒的切入點，加州首例確診的新冠死亡病人是一名聖荷西的居民，他於2020 年2月6日去世。到 2020 年4月4日，在州長紐森宣布疫情進入緊急狀態一個月後，洛縣新冠疫情死亡率比灣區還要糟糕。這種情況持續了 14 個月，直到今年6月11日結束。

在今年1月疫情最嚴重的時候，洛杉磯縣每10萬居民每天報告2.39人死亡，而灣區報告的死亡人數為 0.82。但到17日晚上，洛縣報告的每 10 萬居民中每天有 0.02 人死亡，而灣區則為 0.06 人。

洛縣疫情改善原因主要是兩個因素。首先，疫苗接種取得了可觀成果，57%的所有年齡段的居民至少接種了一劑疫苗，高於全國平均53%的比例。其次，該縣對從去年11月開始並持續到冬季的新冠激增還具有一定的免疫力。 5月下旬，洛縣衛生局估計，近40%的居民獲得自然抗體保護，免受新冠病毒的影響。

但是在疫苗出現之前，在緩解傳播且不產生出現致命死亡數字激增的問題上，灣區做得比洛縣好。灣區報告的新冠累計死亡人數超過 6200人，佔洛縣2萬4400人死亡人數的四分之一。

專家表示，灣區在去年冬季相對較少受到病毒影響的原因，包括公眾對疫情限制的更多支持和較低的社會脆弱性，洛縣受到貧困、擁擠的住房和擁擠的交通的影響，導致疫情嚴重。

現在，這兩個地區的死亡率都到達疫情最初幾週以來的最低水平，即使採取不同的方法，結果也是殊途同歸。

灣區 洛縣 疫情

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