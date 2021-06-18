加州經濟規模恢復到疫情前還有很長路

自今年年初以來，加州以驚人速度增加了就業崗位，但加州經濟要恢復到疫情前的繁榮還有很長的路要走。(unsplash圖片）

後疫情 時代，就業 率能很快恢復嗎？自今年年初以來，加州 以驚人速度增加了就業崗位，但加州經濟要恢復到疫情前的繁榮還有很長的路要走。

5 月是加州就業人數增長超過10萬個的第四個月，速度比以往任何一次復蘇都要快。但州官員18日報告說，截至上個月，在2020 年3月和4 月失去的 270 萬個工作崗位中，目前已恢復了51.8% 。

舊金山Bank of the West經濟學家Scott Anderson說，加州勞動力市場可能還需要幾年時間，才能從疫情中全面復甦。即使就業增長加快，加州也無法縮小與全國不斷擴大的失業差距。

加州的失業率上個月略有下降，從 4 月份修正後的 8% 降至 7.9%。與 2020 年 4 月的 16% 峰值相比有了很大改善，但遠低於疫情前 2020 年 2 月的 4.3%。

洛杉磯縣的失業率受國際旅遊和娛樂業就業復甦緩慢的影響，5 月份與 4 月份持平為 11.1%。在全國范圍內，5 月份的失業率為 5.8%，美國已恢復到疫情期間失去的工作崗位66%。

儘管如此，許多經濟學家仍樂觀認為，隨著本周擴大疫苗接種和取消對加州企業的限制，勞動力市場將加速恢復。 加州約有 48% 的居民接種疫苗。在春季疫苗接種率下降之後，隨著社區疫苗獎勵，以及州長為新接種者提供現金的推廣活動，獎品涵蓋旅遊假期和活動門票，導致疫苗接種率有所上升。