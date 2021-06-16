加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰

加州民眾完全接種疫苗的比例已超過46%，高於全國平均水平，不過公共部門表示，本周二開始加州全面重啓，對尚未接種疫苗的民眾面臨更大挑戰。（讀者提供）

統計到6月14日周一，加州 民眾完全接種疫苗 的比例已超過46%，高於全國平均水平。

根據加州公共衛生局公佈的統計，截至14日，加州已施打疫苗約4050萬劑，完全接種疫苗民眾約1840萬人，佔該完全接種疫苗人口為46.6%，已接種至少部分疫苗的比例為72%。全美同期完全接種疫苗的人口比例為43.8%，全球完全接種疫苗的比例為6.2%。

公衛局表示，15日開始加州全面重啓，對尚未接種疫苗的民眾是更大挑戰，尤其4月初以來，洛杉磯縣發現新冠「Delta」變體，該變體被認為是印度大規模感染率和英國部分地區病例激增的罪魁禍首，所幸洛杉磯縣公共衛生局掌握的數字顯示，變種病毒的傳播兩個月來一直處於低位。

不過洛縣 衛生局警告，目前病毒存在一種比以前確定的菌株，更容易在人與人之間傳播的變種，更廣泛的疫苗接種是當務之急。

要防止這種變異在洛縣傳播，未接種疫苗的居民要加緊接種疫苗，已打疫苗的民眾也要繼續採取措施保護自己和他人。變種疫苗對那些沒有接種疫苗的人來說尤其具有威脅力，他們可能會在不知不覺中成為變異病毒的攻擊目標。

目前洛縣公共衛生局沒有「Delta」和相關「Kappa」病毒株的確切總數，但去年底以來從縣居民測試的6285個樣本中檢測到的一小部分變異病毒株。在縣公共衛生實驗室測試的1472個樣本中，發現了九個Delta變體。