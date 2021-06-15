加大系統秋季學期恢復面課 前題須完成疫苗接種

擁有將近30萬名學生的加州大學系統（UC）將從8月開始恢復傳統面課，並要求所有的學生和教職員工在回校上課之前都完成疫苗接種。(伯克萊加大)

經過長達15個月的網課之後，擁有將近30萬名學生的加州大學 系統（UC）將從8月開始恢復傳統面課，並要求所有的學生和教職員工在回校上課之前都完成疫苗 接種。

加州大學總校長德雷克（Michael Drake）周二表示，加州大學系統的十個校園計劃推進疫苗接種計劃。加州大學校董會表示，預計在7月21日開始為期兩天的校董會會議提供更多相關信息。

加州大學系統擁有超過28萬名學生，和22萬7000名教職員工，預計從8月開始，十個校區將恢復大部分面對面教學。加大校董會早些時候表示，如果學生有醫療或宗教原因，將免除他們的疫苗接種要求。

加大系統學生人數最多的校園之一、伯克萊加大副校長近日給全校一封信表示，經過30天的公眾意見徵詢期後，加大總校長德雷克已確認加州大學將推進疫苗接種任務，相關推進計劃將在7月15日公佈，並在今年8月4日星期三，即秋季學期開始前兩週生效。

加大系統的疫苗接種計劃將允許符合CDC指南，以及與疫苗製造商禁忌症相符人群豁免接種。根據相關的聯邦和加州法律，教職員工和學生也有資格根據宗教信仰申請注射豁免。加大校董會將在7月中旬左右公佈詳細指南。

那些獲批准豁免接種疫苗的人可以返回校園，但他們在所有公共場所都須戴口罩，並且每周至少一次接受病毒檢測 。選擇不接種疫苗且未獲得批准豁免的員工，不能在校園內工作。

伯克萊加大校方在呼籲學生和教職員工儘快接種疫苗的同時，也提到目前在海外的學生，如果暫時無法接種疫苗，允許這些海外學生經過適當的隔離期後回校上課。