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洛杉磯縣巴沙迪那市疫苗接種率在加州領先

記者李雪／綜合報導
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）

全面復工在即，洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的新冠疫苗接種率目前領先全州。而擁有自己公共衛生局的該市華裔公衛局局長吳盈盈（Ying-Ying Goh），不遺餘力地推進疫苗接種工作。

洛縣境內目前只有巴沙迪那市和長堤市（Long Beach）擁有自己的公共衛生局。

巴沙迪那市的策略是，哪裡有人就去哪裡推廣疫苗。為了能主動接觸居民並給他們提供和施打疫苗，衛生官員依賴值得信賴的社區信使，例如教堂、學校、社區診所和醫生的合作夥伴關係。他們甚至會挨家挨戶去推廣和施打疫苗。

目前巴沙迪那市12歲及以上居民，有72%已經全面接種疫苗，即完成兩針接種，而長堤市和洛杉磯縣這一比例分別為63%和54%。最接近巴沙迪那市的競爭對手是舊金山市，也只是70%。

「如果有一小部分人沒有接種疫苗，那麼這些人就會受到影響」，巴市公共衛生局局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）近來一直在不遺餘力地推廣疫苗工作，「而且我們的巴市居民至少打過一針的比例超過80%。這確實讓我們走上了正軌」。但她並沒有滿足於現狀，吳盈盈表示，「我們將在未來幾年生活在新冠的威脅下，因此工作遠未結束」。

「我們仍然每天都會收到一例確認感染的病例。我們仍然有年輕的、工作年齡成年人有資格接種疫苗，卻住院治療」，她說， 「這對我們來說是一場悲劇。我們希望確保每個人都受到保護，以防止這種情況發生」。

「我們有社區成員成為我們社區的發言人，他們可以挨家挨戶上門提供服務。除了我們已經完成的工作之外，他們還可以參加社區會議」，吳盈盈說。

在本周日的玫瑰碗跳蚤市場，巴市衛生官員和杭庭頓醫院將在場提供免費疫苗接種。前100名已接種的民眾將可以免費進入跳蚤市場。

巴市公衛局局長吳盈盈。（取自巴市官網）
巴市公衛局局長吳盈盈。（取自巴市官網）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）
巴市公衛局局長吳盈盈。（本報檔案照）

疫苗 長堤 洛杉磯

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