加州疫苗樂透加碼 增加吃喝玩樂全包的豪華假期套餐

疫苗暑期豪華旅遊套餐樂透將在7月1日抽出，包括安那罕、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山和幻象莊等地免費豪華遊，高級餐館住宿和用餐、參觀主題公園以及體育賽事門票，高級商場購物券等等，都包括在内。此外，這些豪華暑期旅遊套餐還將另外提供2000元用於中獎人的旅行費用，讓中獎者愉快出行，食、住、行無憂。（南海岸購物廣場）

為鼓勵加州 民眾接種新冠疫苗 突破瓶頸， 加州政府除了推出已讓人瞠目結舌總值達1億1650萬元的疫苗樂透計畫， 額外的體育季票和餐廳的免費食物獎勵，州長紐森14日並宣布再加碼，將再增加六個豪華假期套餐，讓人期待，並在7月1日進行抽獎。

加州政府已先後推出兩輪每人5萬元共30人得獎的抽獎活動， 總值200萬首次打疫苗每人獲50元禮物卡 ，以及在6月15日重啟日將抽出十人每人獲150萬元獎金。

15日的抽獎活動，對象是加州2100萬名已接受至少一針疫苗的12歲或以上的民眾，都可能成爲幸運者。 但加州的疫苗激勵措施並未就此結束， 7月1日將進行的抽獎活動，條件更爲寬鬆，只要已部分或全部接種了新冠疫苗，任何年齡的人都有資格參加抽獎。

獎品包括前往安那罕（Anaheim）、洛杉磯、聖地牙哥 、舊金山和幻象莊（Rancho Mirage）的豪華遊，最多可容納四人；高級餐館用餐、參觀主題公園以及體育賽事門票等等，都包括在内，免費提供。此外，這些豪華暑期旅遊套餐還將另外提供2000元用於中獎人的旅行費用，讓中獎者愉快出行，食、住、行全無憂。

這些暑期豪華旅行套餐分別是：

-- 安那罕之旅，在三個不同的度假村中各住兩晚，迪斯尼樂園度假區兩日遊樂園門票，在安那罕最豪華的白宮酒店享用晚餐，南海岸廣場購物中心的500元禮券；

-- 洛杉磯之旅，入住洛杉磯市中心史鉄波中心附近的高檔旅館JW Marriott Los Angeles L.A. Live，兩張最前排的的湖人隊比賽門票，四張環球影城門票，加州科學中心和自然歷史博物館入場券；

--幻象莊之旅，兩晚麗池卡頓酒店（Ritz-Carlton），兩人份80分鐘高級美容套餐（spa treatment），兩人兩天State Fare Bar & Kitchen的精美早餐；

-- 聖地牙哥海灘夢想之旅，包括Catamaran Resort Hotel度假酒店五晚住宿，衝浪課程、系列餐飲禮券，Padres、聖地牙哥動物園、聖地牙哥海洋世界和樂高樂園的門票；

-- 聖地牙哥市中心夢想之旅，入住五晚萬豪侯爵聖地牙哥碼頭酒店，四張聖地牙哥交響樂團的門票及用餐證，參觀美國中途島博物館、Padres、聖地牙哥動物園、野生動物園和海洋世界的門票；

-- 舊金山之旅，日航酒店Hotel Nikko San Francisco五晚住宿，四張舊金山城市旅游通票，各種景點的門票、Jaranita和Wilder等四家豪華餐廳餐飲套餐，四張巨人棒球比賽門票。

此次暑期豪華旅行套餐作爲加州「Vax for the Win」疫苗樂透的延續獎勵，旨在激勵更多居民接種疫苗，形成加州抗疫更堅强的防線。

加州公共衛生局統計到本周一，72% 加州居民已至少接種了一劑疫苗。

為吸引民眾走出家門，部分商家計劃在本周二向民眾提供免費餐飲，包括：Taco Bell將向已打疫苗的民眾免費提供一份牛肉Nacho Cheese Doritos Locos玉米餅；Chipotle將為已接種疫苗的顧客提供免費的Topping或配菜；洛杉磯快艇隊將為接種疫苗的客戶提供球隊網上商店所有商品15%的折扣；從本周二至周日，史鉄波中心球隊商店（Staples Center Team LA Store） 將向所有已接種疫苗的民眾提供15%的折扣優惠。